Путину объяснили, как заработает метротрамвай в Челябинске

Завершение строительства подземки в Челябинске даст толчок развитию города. Фото: Артем КИЛЬКИН

На совещании при президенте России члены правительства обсудили реализацию положений Послания Федеральному Собранию. В частности, речь шла о развитии регионов посредством нового финансового механизма — инфраструктурных кредитов.

В Челябинске завершится-таки тридцатилетняя история метрополитена. С помощью инфраструктурных кредитов мы получим подземку, сопряженную с трамвайной сетью.

В феврале в нашем городе побывал вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин. Вместе с губернатором Алексеем Текслером он спускался в тоннель стройки. На сегодняшнем совещании при президенте Хуснуллин напомнил кратко историю метро на Южном Урале и объяснил, почему недодел невыгодно закапывать.

— Мы за эти дни уже очень детально отработали этот проект с Челябинской областью. В Челябинск сам выехал лично, посмотрел метро, было Ваше поручение по нему разобраться. Много лет назад начали строить, и стояла развилка: либо сейчас достроить (что очень дорого), либо сейчас его ликвидировать (что тоже дорого, порядка 10 млрд). И мы нашли хорошее решение, как использовать часть линии метро для развития трамваев.

Как пояснил Хуснуллин, центральная часть города начинает «работать» по проложенным тоннелям, а далее вагоны метротрамвая выйдут наружу и интегрируются в трамвайную сеть.

— Это решение нам даст, во-первых, развитие центра города, развитие комплексного развития территории, несколько новых проектов, привлечение инвестиций в жилье, в создание рабочих мест. Проект практически готов, мы его можем запускать, буквально детали дорабатываем, — сказал вице-премьер.

Напомним, проект челябинского метротрамвая губернатор Алексей Текслер несколько дней назад обсудил на заседании правительственной комиссии по развитию регионов.

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