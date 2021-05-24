Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 25 мая 2021: у южноуральцев появился выбор вакцины

Мэрия Челябинска решила досрочно открыть купальный сезон в мае Фото: Валентина ВАГАНОВА

На Южном Урале продолжается вакцинация населения. В прошлые выходные прививку можно было сделать даже на садовых участках. В регион пришла партия новой вакцины и желающих привиться стало еще больше. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 25 мая 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 89 новых случаев коронавируса. Школьников среди них нет. Всего с начала пандемии — 62 424.

За прошедшие сутки выписаны 89 человек. Всего ковид победили 56 899 южноуральцев. На лечении остаются 2689 человек.

За прошедшие сутки умерли девять человек. Из них от COVID-19 — восемь и один от основного заболевания. Всего скончались 2 794 заболевших коронавирусом.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В Челябинской области уже почти месяц держится аномальная жара. Сможет ли солнце помочь в борьбе с распространением коронавируса — об этом рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

— В прошлом году мы все надеялись, что станет жарко, яркое солнце снизит вирулентность коронавируса и пандемия сама закончится. Но жизнь показала, что люди одинаково болели и летом, и зимой в сильный мороз, — пояснил Юрий Семенов. — Чтобы не было третьей, четвертой, пятой волны заболеваемости, нужно вакцинироваться. Тогда болезнь останется, но уже не в тех страшных объемах.

Юрий Семенов добавил, что сейчас в Челябинской области болеть коронавирусом стали меньше.

— Все с осторожностью говорят, что есть динамика снижения количества пациентов. Надеемся, что она будет устойчивой, — добавил министр. — Но коронавирусная инфекция никуда не делась, она есть. Люди по-прежнему болеют: кто-то бессимптомно, кто в легкой форме, кто-то в тяжелой. И наступит ли тот момент, когда коронавируса совсем не будет, будущее покажет. Пока же рекомендуем соблюдать все меры предосторожности — носить маску, соблюдать дистанцию и прививаться.

Власти региона просят жителей делать прививки, чтобы не допустить новой волны заражений Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинскую область пришла первая партия вакцины «КовиВак», разработанная уроженцем Троицка. На этой неделе 2340 доз развезут по разным больницам региона. Об этом КП-Челябинск рассказали в региональном минздраве.

— По мере наработки вакцины в Челябинскую область будут приходить новые дозы «КовиВак», — уточнили в минздраве. — В регионе сейчас делают прививки тремя вакцинами «ГамКовидВак», «Эпивак» и новой вакциной Чумакова «КовиВак». Какую вакцину делать, решает лечащий врач, основываясь на анамнезе пациента, хронических заболеваниях, возрасте.

Но, как уточнили, в региональном минздраве, при принципиальной позиции в выборе вида вакцины, можно обратиться в поликлинику и «заказать» именно тот препарат, который нужен.

Администрация Челябинска решила досрочно открыть купальный сезон из-за аномальной жары, которая держится последние две недели. Об этом сообщила мэр города Наталья Котова на своей личной странице в Instagram.

— В этом году официально откроем купальный сезон не 1 июня, а с 24 мая. Вода уже прогрелась до 22-24 градусов, — написала Котова. — Хорошего всем отдыха, и, пожалуйста, купайтесь только там, где это разрешено!

Всего было оборудовано 16 мест отдыха у водоемов Фото: Валентина ВАГАНОВА

В рамках открытия купального сезона было оснащено и благоустроено 16 мест отдыха у воды, на которых дежурят матросы спасателей. Также открылись 3 новых муниципальных пляжа, всего их теперь шесть:

1. Озеро Смолино, Новороссийская 79.

2. Шершнёвское водохранилище, в районе улицы Худякова.

3. Шершнёвское водохранилище, в районе Изумрудного карьера.

4. Первое озеро, в микрорайоне Чурилово, на улиц Черничной.

5. Первое озеро, на переулке Мамина.

6. Озеро Смолино, улица Дачная.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 25 мая 2021 года

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