Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 3 июня 2021: поиск водителей в «неотложки» и как будут работать детские лагеря

В Челябинске ищут водителей для управления автомобилями неотложной помощи Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На Южном Урале продолжается вакцинация от коронавируса. Привиться можно не только в медучреждениях, но и в ТРК. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 3 июня 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки коронавирус подтвердился у 85 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом выздоровели 99 человек, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 57 697 южноуральцев. Под наблюдением специалистов в больничных палатах остается 2 604 пациента.

Продолжает расти и статистика летальных исходов. За прошедшие сутки умерли еще шесть пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Все они скончались непосредственно от COVID-19.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В Челябинске был объявлен срочный набор на должность водителей неотложной помощи. Поиск сотрудников ведет МАУ «Челябмедтранс».

— Выплата заработной платы два раза в месяц. Полный социальный пакет, ежегодный оплачиваемый отпуск, а также дополнительный оплачиваемый отпуск. Гибкие графики работы. Заработная плата от 17000 рублей, — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Желающих просят обратиться в отдел кадров по улице Тухачевского, 23. Также другие подробности можно узнать по телефону: 225-15-98.

В Челябинской области организованы три формата отдыха для детей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области с 1 июня стартовала оздоровительная кампания в летних лагерях. В ее рамках организуют три формы летнего отдыха для детей. Это не только традиционные загородные, но и городские и палаточные лагеря. Задача у всех одна — чтобы ребенок отдохнул и набрался сил на новый учебный год.

— Продолжительность смен установят на уровне 2019-го года — 18-21 день, — говорит заместитель министра образования и науки региона Елена Сидорчук. — Это время позволит ребенку восстановить физические и эмоциональные силы. В лагере ребенок получает эмоциональное удовлетворение от общения со сверстниками, а задача педагога, и в этом заключается его профессионализм, в форме досуга, игры ненавязчиво все-таки внедрить детям знания. А специализированные лагеря для туристов, творческих и спортивных коллективов станут продолжением программы дополнительного образования. Главное, что дети находятся в этот период под присмотром взрослых.

Добавим, что все лагеря в Челябинской области проходят обязательную противоклещевую обработку. Это одно из самых важных требований при приемке их готовности к заезду детей.

Кстати, в России ввели кешбэк на детский отдых. Что нужно сделать, чтобы вернуть часть потраченных на путевку денег, и как досуг для школьников будет организован в 2021 году, читайте в материале.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 3 июня 2021 года.

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