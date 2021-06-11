Мужчину, зарезавшего жену на глазах у детей в Челябинской области, отправят на принудительное лечение

Алексеев заявил, что убил красавицу-жену из ревности Фото: СОЦСЕТИ

СК завершил расследование уголовного дела об убийстве с особой жестокостью в отношении 32-летнего уроженца Башкортостана Александра Алексеева. В прошлом году он зарезал жену Оксану на глазах у дочерей. Все произошло под Саткой в Челябинской области.

Как писала ранее «Комсомолка», в конце прошлого года его положили в психушку для экспертизы. Медики установили, что он имеет психические отклонения, на фоне чего возникла ревность.

— В рамках уголовного дела в отношении обвиняемого, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой, он признан страдающим психическим расстройством, как в период совершения деяния так и в настоящее время, — заявил и.о. старшего помощник руководителя следственного управления СК по Челябинской области Александр Скорик.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения постановления о применении принудительных мер медицинского характера, а затем обо будет направлено в Челябинский областной суд.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Шокирующее убийство произошло 29 июля на дороге в Саткинском районе. На глазах у дочерей Александр ударил Оксану ножом. Женщина выскочила на дорогу, чтобы позвать на помощь, но он догнал ее и добил на глазах у свидетелей. За кадром были слышны детские крики: «Папа! Папа!».

Задержанный нанес супруге более 10 ударов ножом. Фото: КП-Уфа

Во время избрания меры пресечения в суде он заявил, что был в состоянии аффекта, так как жена призналась ему в измене. Также он заверял, что любит супругу и раскаивается. В следственном комитете пояснили, что вопрос об аффекте и вменяемости лучше решать, обследовав Алексеева в стационаре - чтобы потом не понадобилось проводить другие экспертизы.

Мужчина убежал, что совершил убийство на почве ревности. Судя по фотографиям в соцсетях, погибшая была хороша собой. Однако, все оказалось не так просто. Бывшая жена Алексеева заявила, у Александра были приступы ревности, доходившие до рукоприкладства. Однажды он чуть не убил ее. Тогда женщина нашла в себе силы уйти, а вот Оксана до последнего пыталась сохранить семью. По словам экс-супруги несколько лет назад Александра уже хотели отправить в психушку, но он «отмазался».

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