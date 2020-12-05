Мужчина, зверски зарезавший жену на трассе в Челябинской области, встретит Новый год в психушке

Алексеев убил красавицу-жену на глазах у детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Уроженец Башкирии Александр Алексеев, который этим летом зверски убил свою жену Оксану, встретит Новый год в психушке. Его положили в больницу для экспертизы, рассказали журналисту КП-Челябинск в саткинском следственном отделе следственного комитета.

— Назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. В Челябинской области она не проводится — у нас стационар на ремонте, возникла очередь. Поэтому он приходит в Свердловской области, — рассказали руководитель следственного отдела Михаил Крохин.

Напомним, шокирующее убийство произошло 29 июля на дороге в Саткинском районе. На глазах у дочерей Александр ударил Оксану ножом. Женщина выскочила на дорогу, чтобы позвать на помощь, но он догнал ее и добил на глазах у свидетелей. За кадром были слышны детские крики: «Папа! Папа!».

Во время избрания меры пресечения в суде он заявил, что был в состоянии аффекта, так как жена призналась ему в измене. Также он заверял, что любит супругу и раскаивается.

— Вопрос об аффекте и вменяемости лучше решать с учетом стационара, чтобы потом не затягивалось это все, не понадобилось проводить другие экспертизы, — пояснил Михаил Крохин.

Ориентировочно, с учетом праздников, Алексеев проведет в стационаре до середины января.

Мужчина убежал, что совершил убийство на почве ревности. Судя по фотографиям в соцсетях, погибшая была хороша собой — как тут не приревнуешь. Однако, все оказалось не так просто. Бывшая жена Алексеева заявила, у Александра были приступы ревности, доходившие до рукоприкладства. Однажды он чуть не убил ее. Тогда женщина нашла в себе силы уйти, а вот Оксана до последнего пыталась сохранить семью. По словам экс-супруги несколько лет назад Александра уже хотели отправить в психушку, но он «отмазался».

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