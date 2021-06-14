«Может и деревья сохранили бы»: почему власти Челябинска отказались от идеи сделать сквер на перекрестке, где росли 100-летние лиственницы

Вместо правого поворота хотели сделать мини-сквер. Скрин: google.com/maps

После того, как в Челябинске разразился скандал с вырубкой 100-летних даурских лиственниц, читатели «Комсомолки» вспомнили, как в начале 2020 года проводился опрос по этому участку. Тогда власти города интересовались у жителей: нужно ли убрать дополнительный съезд с проспекта Ленина на улицу Красную — как раз в том месте, где уничтожили деревья. Большинство горожан (70%) ответили «да».

— На этом месте хотели снова сделать сквер. Может и деревья сохранили бы… Мы проголосовали, но никакого решения так и не принято, — рассказала читательница КП Наталья.

Мы направили запрос в администрацию города, спросив, на какой стадии находится данный проект и когда планируется его реализовать, а также повлияет ли на проведение работ ситуация с вырубкой лиственниц.

Замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов ответил журналисту КП-Челябинск, что сейчас проводятся исследования интенсивности транспортных и пешеходных потоков, а затем нужно будет создать транспортную модель развития дорожно-транспортной ситуации. И только на основании полученных выводов будет дана оценка целесообразности ликвидации правого поворота. И, конечно, все это потребует дополнительных финансовых затрат.

— При этом целевые денежные средства, израсходованные на реализацию обозначенных мероприятий, никак не повлияют на обеспечение безопасности дорожного движения в целом на пересечении, — считает Максим Куляшов.

Он также добавил, что ситуация с вырубкой лиственницы на данном участке к решению вопрос отношения не имеет.

СПРАВКА КП

Семена даурских лиственниц привез с собой раненный офицер, который воевал в русско-японской войне 1904-1905 годов. Он собирался высадить их на своей малой родине, но впоследствии скончался от полученной в бою травмы. Перед смертью офицер попросил своего знакомого найти небольшую делянку в Челябинске для посадки даурских лиственниц. Просьба была исполнена.

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