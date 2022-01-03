Зоозащитникам в Танзании потребовалась круглая сумма, чтобы выпустить в вольер леопарда Еву из Челябинска

Первый раз Ева вышла в пристрой около недели назад. Это самое первое фото. Фото: karendallakyan/Instagram.com

Леопарда Еву, которую два месяца назад вместе со львом Симбой привезли в Танзанию, чтобы разместить в реабилитационном центре Kilimanjaro Animal C.R.E.W., выпустили во временный пристрой. Как рассказала КП-Челябинск основатель туристической компании SO.TRAVEL Юлия Агаева, пока выпустить Еву в специально построенный для нее вольер в 1 га не позволяют обстоятельства.

— Рядом обитает самец леопард, который сейчас ищет пару. А Ева как раз вступает в пубертат. Поэтому ветслужба потребовала, чтобы над вольером установили дополнительную сетку. К сожалению, такого бюджета — $13 тыс — у нас сейчас нет. Ищем инвестора. Поэтому пока решили выпускать Еву в пристрой — чтобы она получала витамин D, а в ее комнате можно было спокойно проводить сухую и влажную уборку, — рассказала Юлия Агаева.

Девочку-леопарда намеренно не социализировали. Фото: Александр Дорофеев, Артем Устюжанин/РМК

По ее словам, полдня Ева, несмотря на то, что уже привыкла к климату, не так стрессует и чувствует себя уверено, не выходила на улицу, демонстрируя во всей красе синдром выученной беспомощности.

— Леопард Ева входит в список СИТЕС, относится к особо охраняемым животным. Поэтому изначально все было непросто. Ведь наша задача не просто в том, чтобы привезти и выпустить леопарда. Это история с продолжением. Мы хотим, чтобы Ева прижилась и развивалась в новых обстоятельствах, — говорит Юлия Агаева. — Мы привозили много специалистов, получили рекомендации. Сейчас у нас новый вызов — найти финансирование, чтобы Ева как можно быстрее вышла в свой вольер.

Комната Евы и прогулочный пристрой тоже оборудованы всем необходимым. Например, зеркалами, чтобы она видела других леопардов — это обязательное условие. На удочку для нее привязывают мясо. Как призналась Юлия Агаева, сейчас для Евы создают все условия для развлечения и развития.

Ева попала к Карену Даллакяну совсем крошкой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

История Евы началась летом 2019 года. Трехдневную малышку, которая родилась в оренбургском шапито и ее чуть не растерзала родная мать, забрал челябинский зоозащитник, основатель фонда защиты диких животных «Спаси меня» Карен Даллакян. А судьба у Евы была незавидной — или в цирк или к таксидермистам на чучело. С выкупом Евы (нужно было заплатить около 300 тыс. рублей) помог меценат. Еву намеренно не социализировали, чтобы ей не интересовались покупатели, и она могла адаптироваться в дикой природе.

«Комсомольская правда Челябинск» в декабре побывала в Танзании, чтобы посмотреть, как устроились лев Симба и леопард Ева. Подробный репортаж — по ссылке.

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