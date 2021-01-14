Спасенная в Челябинске леопард Ева оказалась гибридом дальневосточного и среднеазиатского («персидского») леопарда. В связи с этим возникает вопрос: сможет ли она жить в Танзании, куда ее планируют отправить вместе с львом Симбой.— Мы провели генетический анализ. Обнаружены гены двух леопардов. Пока двух. Потому, что в России делается анализ только на эти гены, — рассказал зоозащитник Карен Даллакян на радио «Комсомольская правда» в Челябинске (95,3 FM). — На наличие гена африканского леопарда пока нет возможности провезти анализ.Он рассказал, что Ева будет жить в вольере, хотя ранее сообщалось, что ее выпустят на волю после специальной подготовки.— Мы отправляем не в жаркую страну, где под 40 градусов. Там всегда комфортная температура +25, +30. наличие зелени, рядом Килиманджаро, где есть снег. Ева не будет выпущена в дикую природу, она будет жить в реабилитационном центре. Она будет жить в вольере на один гектар, — добавил Карен Даллакян.Напомним, отправка животных затормозилась из-за сбора документов.— Сейчас счастливый конец зависит от одной бумажки. Пока в России были новогодние каникулы, там состоялись серьезные встречи, принято положительное решение. Чемоданы упакованы, все на готовности, ждем только одну бумажку из Танзании, — рассказал Карен Даллакян.Как экзотические животные переживают суровые челябинские холода и в кукю сумму это обходится, — в нашем материале.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru