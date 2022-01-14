«Теперь всегда буду пристегиваться»: челябинский блогер Виталий Орехов выпустил ролик про ДТП, в котором его девушка сломала позвоночник

Фото: instagram.com/elenakozina_ | кадр из видео Виталия Орехова / YouTube

Известный челябинский блогер Виталий Орехов записал видео, где подробно рассказал о серьезном ДТП, в которое попал в начале января. В результате аварии пострадали все, кроме него: брат получил перелом ноги, жена брата — травму позвоночника и рассечение брови — теперь у нее останется шрам на лице. А тяжелее всего пришлось Елене Козиной, девушке Виталия, которая сломала позвоночник и теперь буквально заново учится ходить.

ДТП случилось в ночь на 4 января в горах под Златоустом. За рулем Toyota Land Cruiser сидел брат Виталия, и в какой-то момент он не заметил резкий поворот, влетев в кучу грунта, припорошенную снегом. Все, кто был непристегнут, пострадали.

— Мы ехали к товарищу в гости и остановились, чтобы сходить в туалет. Видимо, когда сели обратно в машину, брат не пристегнулся, и девочки этот момент проигнорировали. Скорость была невысокая, но этого хватило, чтобы все получили такие травмы. Пристегнут был только я, хотя далеко не всегда делал это до аварии. Но с этого момента буду пристегиваться всегда и на любом месте, что спереди, что сзади.

Сразу после ДТП пострадавших повезли в больницу Златоуста, но там стало ясно, что Елене нужна более квалифицированная помощь, поэтому девушку отправили в Челябинск. Виталий начал переживать, что этого может не хватить, и обратился за помощью к своим подписчикам. Блогер хотел найти вертолет до Москвы, чтобы девушкой занимались столичные врачи. Но на такие на расстояния вертолеты не летают — только самолеты, да и челябинские специалисты сказали, что подобные операции нужно делать как можно быстрее, поэтому лучше не терять время. Нейрохирурги оперировали Елену семь часов, вставив в спину две опоры и восемь винтов.

После операции девушка вышла на связь в Instagram. Она рассказала, что не чувствует ног и подозревает, что не сможет ходить. Но уже на следующий день Елена зашевелила ногами и появилась надежда на благополучный исход.

Сейчас девушка проходит курс реабилитации — после такой трамвы восстановление будет не быстрым. Мамы и папы у нее нет, поэтому самый близкий человек сейчас — Виталий, который помогает Елене делать первые шаги. А еще ее дома ждет кошка. Когда звонит домофон, она садится к двери в ожидании хозяйки, но потом видит, что пришел кто-то другой, и убегает.

— По поводу Лены, я не хочу драматизировать, но и обнадеживать не хочу. Еще ничего не закончилось. Самое страшное позади, но нам сказали, что, возможно, потребуется еще операция. Непонятно, как долго все это будет происходить, сколько еще на это нужно денег. Но факт в том, что сейчас она пытается вставать и даже ходить. Слава богу, что у нее это получается.

Орехов уверен, что авария могла обойтись без серьезных травм, если бы все пристегнулись. У самого блогера немного побаливает левая сторона тела — в момент удара туловище резко дернулось вперед, и он получил растяжение. На куртке остался след от ремня. Возможно, ДТП не случилось бы и вовсе, будь на месте аварии знак опасного поворота. По словам Виталия, указатели отсутствовали, а дорога не была посыпана противогололедным средством.

— Я не хочу делать хайп из этой ситуации, но раз уж так произошло, что я обратился к своим подписчикам, вы имеете право знать подробности. Плюс мне хочется всех предостеречь, сказать о том, что ремни реально спасают. Стыдно признаться, сзади я вообще никогда не пристегивался. Если бы я ехал сзади, скорее всего, был бы не в состоянии записывать этот ролик. Нужно пристегиваться, где бы вы ни сидели.

Виталий Орехов стал популярным блогером благодаря своим юмористическим скетчам. На его YouTube-канале уже более двух миллионов подписчиков. Орехов снимает ролики от лица простых людей, которых зачастую можно встретить в реальной жизни. Вам могли попадаться его самые популярные ролики «Типичная свадьба в деревне», «Типичная маршрутка», «Батя и суши» и другие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru