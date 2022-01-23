Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 24 января 2022: итоги «Башни вакцинации» и появление омикрона в регионе

Фото: Кирилл САДЫКОВ

На прошедшей неделе эпидемиологическая обстановка в Челябинской области, да и во всей России, начала заметно ухудшаться. С каждым днем количество заболевших растет — за прошедшие сутки зафиксировали 592 новых случая коронавируса. В том числе заболели 74 школьника — это абсолютный антирекорд в регионе. За все время в Челябинской области зарегистрировали 154 340 случаев ковида.

При этом выздоровели 334 человека, а на больничных койках остаются 3 942 человека. За прошедшие сутки также умерли семь пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Всего за время пандемии болезнь перебороли 142 659 пациентов.

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ОМИКРОНА

Такой резкий подъем заболеваемости связан с появлением нового штамма — омикрона — в Челябинской области. Об этом 17 января в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт. Заболевшей оказалась беременная женщина, у которой не было прививки против коронавируса.

Единственным способом как-то защититься от вируса все еще остается вакцинация. По словам Ирины Гехт, у южноуральцев еще есть время привиться, чтобы не допустить антирекордных цифр по заболеваемости, которые будут выше, чем во время четвертой волны.

— Время еще есть, — но его очень мало, — уточнила вице-губернатор. — Борющиеся с вирусом антитела у одних вакцинированных вырабатываются на третий день после прививки, а у других — через две недели после, в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ИТОГИ «БАШНИ ВАКЦИНАЦИИ»

В Челябинской области завершилась акция «Башня вакцинации». Участвовать в ней могли южноуральцы, которые сделали прививку в период с 1 декабря 2021 по 14 января 2022 года и оставили заявку на сайте «Комсомольская правда — Челябинск».

Победителей определяли случайным образом. Среди призов были книги от нашего издательского дома, сувенирная продукция от Российской теле-радиовещательной сети, мерч баскетбольной команды «Челбаскет» и сертификаты в термальный комплекс «Баден-Баден». Суперпризами были подарки от компании «Евродача». А именно сертификат на 50 тыс. рублей, который можно вложить в приобретение дачи, и земельный участок в поселке Солнечный под Челябинском.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главного призера определил председатель Челябинского отделения «Союза садоводов России» Константин Толкачев — обладателем участка стал горожанин Александр Шадымов.

— Я ставил уже второй компонент и просто заполнил заявку, — рассказал в эфире радио «Комсомолькая правда — Челябинск» победитель акции. — Ну спасибо за подарок.

УДАЛЕНКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Правительство Челябинской области порекомендовало работодателям перевести не менее 30% своих сотрудников на удаленку. Причина — увеличение роста заболеваний COVID-19. Об этом на брифинге для СМИ заявила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

— Просьба к работодателям: перевести на дистант 30% своих сотрудников, желательно лиц старше 65 лет. Если есть возможность, то можно сделать и больше, — подчеркнула вице-губернатор.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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