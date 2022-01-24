Кого в Челябинской области переведут на удаленку из-за омикрона в январе 2022 года

Официальных распоряжений не было, но намеков на удаленку - предостаточно Фото: Иван МАКЕЕВ

Информация о том, что жителей могут перевести на удаленку, появилась еще 18 января. Тогда о дистанционном формате работы сказал председатель правительства Михаил Мишустин. Он порекомендовал чиновникам перейти на дистант и вести совещания онлайн. После чего о возможности удаленки заговорили в Челябинской области – правда, без конкретики. Так кто может работать из дома с января 2022 года?

В Челябинской области о необходимости дистанта первой заговорила Ирина Гехт. Замгубернатора сообщила об этом журналистам на брифинге:

— Необходимо ужесточение мер профилактики на предприятиях: нужно вновь вернуться к термометрии и соблюдению масочного режима. И просьба к работодателям: перевести на дистант лиц старше 65 лет и вообще 30% сотрудников. А если есть возможность, то и больше.

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После чего идею об удаленке в Челябинской области озвучил и губернатор. Алексей Текслер подключился к прямому эфиру канала Россия-24 на следующий день:

— Пока никаких дополнительных мер вводить не будем за исключением вопросов, связанных с переводом работников на дистант. У нас промышленный регион, поэтому мы уже начали работу с предприятиями, где предлагаем часть персонала перевести на удаленку.

Но дальше слов дело не ушло: официальных приказов или распоряжений сейчас в доступе нет. При этом правительство Челябинской области и администрация города воспользовались собственными рекомендациями:

— С сегодняшнего дня 30% сотрудников по всем структурным подразделениям будут работать на дистанте, — сообщила Наталья Котова на аппаратном совещании 24 января. — Далее работа будет согласно постановлению губернатора.

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Так кто же может работать из дома с января 2022 года, если новых распоряжений губернатора в сети нет? В министерстве промышленности новых технологий и природных ресурсов Челябинской области объяснили, кто именно должен входить в 30% таких работников:

— В первую очередь, эта рекомендация относится к работникам старшего возраста, людям, страдающим хроническими заболеваниями и беременным. Специалисты регионального минпрома направили официальные письма с разъяснительной информацией более чем на 400 промышленных предприятий Южного Урала. 21 января 2022 года прошло онлайн-совещание с руководителями крупнейших предприятий региона о переводе части сотрудников на удаленную работу.

Плюс, с марта 2020 года и до сих пор действует распоряжение правительства о режиме повышенной готовности. В рамках него руководителям нужно определиться, сколько человек должно работать из дома, а сколько из офиса. И усилить профилактику: измерять по утрам температуру, контролировать ношение масок, дезинфицировать помещения.

По логике, этот совет касается сотрудников, чей переход на удаленку не скажется на рабочем процессе. То есть рабочие, наладчики оборудования, врачи, повара и продавцы физически не могут позволить себе работать дистанционно.

Кроме того, подобный формат не затрагивает частные компании. Но если сотрудник напишет об этом заявление, его обязаны рассмотреть. Потому что с 1 января 2021 года каждый имеет право подписать дополнительное соглашение к договору, чтобы работать на дистанте или комбинированно. Если руководство такой формат одобрит.

Предложение перейти на удаленную работу оправдано высокой заболеваемостью коронавирусом в Челябинской области. 23 января ковид подтвердили у 592 человек, а 24-го — уже 622. При этом количество зараженных детей за день тоже возросло до 99 человек.

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