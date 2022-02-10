Противопоказания к вакцинации у детей от коронавируса: комментарий врача-педиатра

У детей, как и у взрослых, есть временные и постоянные медотводы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 27 января в Челябинске начали вакцинировать детей и подростков. К этой возможности родители относятся настороженно, что подтверждает и статистика: за это время в регионе привилось чуть больше тысячи школьников. Мы обсудили с врачом-педиатром из областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Данилом Абубакировым, какие противопоказания к вакцинации есть у детей и как они реагируют на введение компонентов.

— Данил Ринатович, какие есть противопоказания к вакцинации у детей?

— Противопоказания делятся на два больших класса: на постоянные и временные. К постоянным относятся гиперчувствительность к компонентам препарата и самой вакцине (Прим. ред.: их можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф) или тяжелые аллергические реакции в прошлом — это анафилактический шок или отек Квинке.

Временный медотвод от вакцинации дается при острых инфекционных и не инфекционных заболеваниях. Еще к временным противопоказаниям к вакцинации у детей считается обострение хронических заболеваний — гастрит, например.

Какой медотвод давать ребенку — временный или постоянный — врач-педиатр решает на основании анамнеза жизни и перенесенных заболеваний.

Но существует и противопоказание к вакцинации у детей, относящееся к постановке второго компонента. Оно выявляется, если у ребенка появляется поствакцинальное осложнение после введения первого компонента: анафилактический шок, генерализованные аллергические реакции, судороги, температура выше 40.

— А если ребенок заболел в день вакцинации, как лучше действовать: перенести прививку или поставить?

— Если у ребенка легкая форма ОРВИ или инфекционное заболевание ЖКТ, то ставить прививку можно только после выздоровления и нормализации температуры. Нужно вызвать врача на дом или самому прийти в поликлинику в зависимости от состояния. И сдвинуть вакцинацию на срок, который назначит врач.

В любом случае перед вакцинацией все дети осматриваются: у них проверяют температуру, смотрят зев, слушают легкие, измеряют давление, опрашивают, есть ли жалобы. И это происходит не только перед прививкой «Спутником М», а перед всеми вакцинами.

— Как вообще дети реагируют на вакцинацию: какие у них симптомы после нее?

— Существуют поствакцинальная реакция и осложнения. Люди боятся осложнений — это анафилактическая реакция, температура выше 40, а также — очень редко — абсцессы и нагноения, которые связаны не с вакциной, а с инъекцией.

А вот поствакцинальная реакция — это совершенно нормальная реакция организма на внедрение в него антигенов. В нее входят повышение температуры до 38,5, недомогание, головная боль, покраснение, отек или боль в месте инъекции. Все, к чему мы привыкли за последний год вакцинации, дети испытывают тоже. Это хорошая реакция организма с выработкой защитных антител.

— А через какое время у детей появляются защитные антитела?

— Между постановкой первой и второй доз идет трехнедельный перерыв, так что, по заявлениям, хороший стойкий иммунитет вырабатывается через 21 день после постановки второго компонента.

— Чтобы держать иммунитет в напряжении, взрослым рекомендуют проводить ревакцинацию раз в полгода. Что насчет детей?

— Насчет детей подобных рекомендаций пока нет, так как вакцинация только запущена. Исследование по поддержанию титра антител для защиты проводится параллельно. И по моим ощущениям, рекомендации по частоте вакцинации будет только через полгода или год. Будем их ждать.

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