Вакцинация детей от коронавируса в Челябинске: все адреса пунктов, где ставят «Спутник М» в 2022 году

Подростков ждет два укола с разницей в 21 день Фото: Кирилл САДЫКОВ

Первую партию «Спутника М» в Челябинск привезли 25 января 2022 года. А уже с 27 числа в городе началась вакцинация детей и подростков. Что это за вакцина и где ее ставят, «Комсомолка» рассказывает подробнее.

СПРАВКА

«Спутник М» — это двухкомпонентная вакцина, рассчитанная на подростков с 12 до 17 лет. В ней содержится одна пятая часть дозы «Спутника V». Вакцину разработали в Москве в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и провели над ней все клинические испытания: «Спутник М» эффективен и безопасен.

По словам главного инфекциониста Челябинска Елены Корнеевой, в пятую волну коронавирус стал агрессивнее. Это подтверждает и ежедневная статистика из регионального Минздрава: за последние дни заболеваемость увеличилась в два раза — с 500 до 1100 человек. За день число зараженных школьников выросло на 160.

Кроме того, у подростков, которые ранее переболели коронавирусом, зафиксировали серьезные осложнения: у одних подрывается иммунитет, и ребенок болеет почти без перерывов. У других бывают даже сердечно-сосудистые и неврологические заболевания.

Адреса пунктов вакцинации детей отличаются от пунктов для взрослых. «Спутник М» ставят:

— в «Мегаполисе» на Свердловском пр., 51а — с 10 до 20 часов,

— в детских поликлиниках по месту жительства — по графику их работы,

— в школах.

Чтобы ребенку поставили прививку со всем классом, родителям нужно подписать заявление и добровольное согласие.

Перед прививкой подростков ждет осмотр у врача. Медик изучает медицинскую карту, измеряет уровень кислорода в крови, проверяет давление и собирает анамнез. После положительного заключения ребенку ставят вакцину.

Каждого школьника осмотрят перед вакцинацией Фото: Кирилл САДЫКОВ

На следующий день после введения компонента школьникам дают выходной от учебы. Симптомы после вакцинации детей такие же, как у взрослых: общая слабость, головная боль, температура. Хотя они могут перенести это легче.

А через 21 день их ждет второй компонент вакцины. Теоретически, поставить его можно в любом пункте вакцинации детей в Челябинске, потому что данные о вакцинированных вносятся в единую систему БАРС. Но так как медики ведут учет, сколько учеников в какой школе и какой поликлинике привились, они будут рассчитывать второй компонент вакцины на то же количество человек. Так что ехать в другую точку для финальной дозы вакцинации подросткам не нужно.

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