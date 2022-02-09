Симптомы омикрона у детей: чем для них опасен штамм 2022 года

Сначала это похоже на ОРВИ, но есть и особенности, когда сразу понятно - это омикрон Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области распространение омикрона доминирует над другими штаммами коронавируса. Все потому, что он более заразный. Его особенность еще и в том, что теперь болеют не только взрослые. Какие симптомы омикрона у детей, чем он для них опасен и что делать, если ребенок подхватил ковид, мы узнали у врача-педиатра областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Данила Абубакирова.

— Симптомы омикрона у детей больше похожа на симптоматику ОРВИ, но все же есть ряд особенностей, — подчеркивает врач. — При заражении омикроном людей сильнее беспокоит слабость, головная боль, боль в горле, насморк, заложенность носа. Потеря обоняния и вкусовых ощущений происходит реже, но не исключена.

Но в отличие от дельты и уханьского штаммов омикрон практически не проникает в ткань легких. Он влияет на трахею и бронхи, из-за чего у заболевших возникают острые трахеиты и бронхиты.

Врач-педиатр областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Данил Абубакиров. Фото: из личного архива

— Есть такое заболевание, которое касается детей до двух лет, называется бронхиолит. Его вызывают и привычные нам вирусы, и новая коронавирусная инфекция, — рассказывает Данил Ринатович. — Заболевание протекает с нарушением функций дыхания за счет того, что бронхиолы слипаются: это такие маленькие проводники в дыхательных путях.

Дети постарше таким не болеют, но они подвержены обструктивному бронхиту. Кроме того, не исключено развитие и пневмонии - это тоже симптом омикрона у детей. Поэтому педиатр советует наблюдать за тем, насколько ребенок активен и как он дышит, а также проверять насыщение крови кислородом с помощью домашних пульсоксиметров. И в случае подозрений, обращаться в поликлинику.

Осложнения после перенесенного ковида у детей

При дельте и уханьском штаммах постковидные синдромы уже выявлены. Это слабость, повышенная потливость, сохраняющийся субфебрилитет (то есть повышенная температура), нарушение когнитивных функций. Но что касается омикрона, полных данных пока нет. Узнать обо всех осложнениях получится только через пару месяцев, когда спадет волна заболеваемости и последствия болезни можно будет изучить на переболевших взрослых и детях.

Но все-таки существует одно грозное осложнение, которое проявляется у детей уже сейчас. И это мультисистемный воспалительный синдром. Как объясняет Данил Ринатович, этот синдром может проявиться у некоторых маленьких пациентов через 2-4 недели. Он сопровождается повышением температуры, которая плохо сбивается, диспепсическими расстройствами (заболевания ЖКТ), возможен насморк и кашель, но общий симптомокомплекс не укладывается в одно заболевание.

— Нужно очень настороженно к нему относится и при первых же признаках обращаться к врачу, — советует педиатр из челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. — Одна из теорий возникновений этого заболевания в том, что иммунные клетки начинают атаковать свои же органы, поэтому отказывает ряд внутренних органов или нарушается их функция. При несвоевременном обращении к врачу последствия могут быть непоправимыми.

После перенесенного ковида дети берутся на диспансерный учет и наблюдаются педиатром. Возможно, что скоро для них — как и для взрослых — будет подготовлена программа бесплатной углубленной диспансеризации. Но если вы видите симптомы омикрона у детей уже сейчас, не медлите и обращайтесь к врачу.

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