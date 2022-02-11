«Вакцину от полиомиелита тоже внедряли с колес, зато теперь заболевших единицы»: колонка врача-педиатра про прививки детям

Почему лишь тысяча родителей согласилась ставить прививку детям, рассуждает специалист. Коллаж: Валерий ЗВОНАРЕВ, личный архив Данила Абубакирова

По данным челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, первым компонентом в регионе привились чуть больше тысячи детей. Получается, совсем немного родителей согласились на добровольную вакцинацию. Что по этому поводу думает врач-педиатр — в колонке Данила Абубакирова.

— В течение первого года жизни ребенку вводится много вакцин. Перечислю по порядку:

— в первый день получает вакцину от гепатита Б,

— на 3-7 день — вакцину против туберкулеза,

— в 1 месяц — вторую дозу против гепатита Б,

— в 2 месяца — третью доза от гепатита Б и прививку от пневмококковой инфекции,

— в 3, четыре с половиной и 6 месяцев ставятся вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции,

— а в год — от краснухи, кори, эпидемического паротита и четвертая доза от гепатита Б.

И это, повторюсь, только в первый год. Для нас все это привычно, и мы с этим согласны, потому что вакцины являются хорошей защитой для детей. В маленьком возрасте дети еще хрупки и легко подвергаются заражению, поэтому их необходимо вакцинировать и защищать. Так мы не даем всем этим заболеваниям поднять голову. И наши дети не страдают, нет эпидемий, кроме единичных случаев.

Дальше идет ревакцинация всеми этими прививками, и, начиная с полугода, каждый год ставится вакцина против гриппа. Это то, что касается национального календаря прививок. А ведь есть еще те, которые в него не входят.

Например, в нашей области и мальчиков, и девочек 12 лет прививают от вируса папилломы человека — бесплатно, за счет областного бюджета. Это единственная история в нашей стране и повод для гордости.

В 14 лет у подростков идет ревакцинация от дифтерии и столбняка, а теперь еще прививка от коронавирусной инфекции.

Так почему мы привыкли к этим вакцинам и спокойно к ним относимся, а на вакцину от коронавирусной инфекции смотрим с настороженностью?

Возможно, это связано с тем, что вакцина только поступила в оборот, к ней не привыкли, и считают новой, не до конца изученной и, возможно, даже экспериментальной. Но все вакцины, которые мы сейчас ставим, тоже в свое время были новыми и разработанными в короткий промежуток времени. Их тоже внедряли с колес: например, в мире была вспышка полиомиелита (Прим. ред.: в середине 20 века). Вакцину изобрели, начали вводить, и сейчас в нашей стране нет пациентов, больных полиомиелитом.

Это вопрос времени, чтобы привыкнуть к вакцинации от этой инфекции. Тем более, антигенная нагрузка в «Спутнике М» в 5 раз снижена по сравнению со «Спутником V», но состав полностью идентичен, включая вспомогательные вещества и буферные растворы.

А если у родителей есть вопросы и интерес к этой теме, можно зайти на сайт стопкоронавирус.рф и посмотреть и состав вакцины, и последние исследования. Плюс, мы стараемся загружать последние новости на наш сайт челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики — в раздел вакцинации детей.

Было бы лучше, чтобы родители больше знали о вакцинации и принимали взвешенные и осознанные решения.

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