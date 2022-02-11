План перевыполнен: где в Челябинской области возводят больше всего домов

В муниципалитетах основная масса новых домов построены в рамках расселения из ветхо-аварийного жилья. Фото: мэрия Златоуста

В Челябинской области есть несколько городов, на которые приходится самый большой объем стройки — как многоквартирных домов, так и индивидуальных. Региональная Контрольно-счетная палата подбила итог по вводу жилья по прошлому году — 1,7 млн квадратных метров, на 9,8% больше, чем в 2020 году. В некоторых муниципалитетах за год объем построенного жилья вырос в четыре с лишним раза!

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР — В ТОПЕ

Мы выбрали топ-5 городов, где введено в эксплуатацию больше всего домов. Надо отметить, что цифры, указанные в инфографике включат в себя и жилье, построенное населением, и садовые домики. Лидерами, как обычно, стали Челябинск и Сосновский район. Такое распределение логично, хотя, как говорят эксперты, в столице Южного Урала дефицит жилья — желающих купить больше, чем тех, кто продает. Особенно в высокой степени готовности.

Хотя по сравнению с другими муниципалитетами новостроек у нас неприлично много. Лидер по вводу жилья в 2021 году, по данным «Единого реестра застройщиков», компания «Голос. Девелопмент», которая строит «Ньютон», L-Town, ЖК «Александровский». На второй строчке «Трест Магнитострой» с Академ Riverside, ЖК «Видный», ЖК «Спортивный» и пр. Третье место по вводу жилья за прошлый год у «Икара», который строит ЖК «Территория», «Восход», Чурилово Lake City, ЖК «Конфетти» в пригороде.

Инфографика: Сергей Зверев

По данным челябинского отделения Банка России на 1 января 2022 года южноуральцами открыто почти шесть тысяч эскроу-счетов для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. На них будущие новоселы держат большее 12 млрд рублей. За прошедший год банки перечислили застройщикам 20 млрд рублей — в четыре раза больше, чем в 2020 году. Напомним, они перечисляются после того, как дом построен и сдан в эксплуатацию.

На 11 февраля в Челябинской области строится чуть больше 1 млн кв. м. жилья. И будет еще больше — в городе активно реализуется программа комплексного развития территории, когда по реновации сносят старые дома и строят новые, когда застраивают бывшие территории заводов, а еще — берут в аренду федеральные земли. Так, к примеру, «ЭкоСити» выиграла аукцион ДОМ.РФ на огромный участок в Кременкуле на берегу озера. На торги выставили и планируют выставить еще несколько участков в поселке Западный — рядом с «Вишневой горкой», «Привилегией», «Конфетти».

А ЕЩЕ ГДЕ?

А вот с другими муниципалитетами хуже. Да, в отчете КСП мы видим, что в некоторых районах объем ввода жилья в 2021 году вырос в два, а где-то в четыре с лишним раза. Например, на 326,4% в Катав Ивановском районе — 20 810 кв. м. В Еманжелинском районе — плюс 144,3% до 8266 кв. м. В Кунашакском районе — плюс 111,9% до 16 060 кв. метров. В последнем, к слову, все эти квадратные метры пришлись на ИЖС. Сильно провалились по построенному жилью в Троицке (в городе минус 58,8% к прошлому году, в районе — минус 24,4%), Верхнеуральске (-40,6%), Увельском (-34,4%) и Кусинском (-36,6%) районах.

В небольших муниципалитетах практически не строят новые многоквартирные дома. В большей степени жилье возводится по госконтрактам в рамках переселения людей из ветхо-аварийного жилья. Вот по этому показателю Челябинская область выполнила план еще в сентябре 2021 года, даже год не закончился — переселили 2,55 тыс. человек с площади 41,42 тыс. кв. м. Например, в Златоусте прирост вводимого жилья составил 84,5% — построили 24,8 тыс. кв. м. Как минимум 16 тыс. кв. м. из них пришлись на дома для расселенцев.

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

Татьяна Максимова, завкафедрой «Экономика, управление и финансы» Уральского филиала Финансового университета при Правительстве РФ:

— В Челябинской области идет концентрация населения, предприятий и рабочей силы вокруг Челябинской агломерации — Челябинск, Копейск, Сосновский район. Магнитогорск в этом плане стоит отдельно — там свое крупное предприятие, которое привлекает рабочую силу, сильно развит курортный комплекс. Все это делает жилье востребованным, а значит — интересным застройщикам.

Те муниципалитеты, где нет мощного производственного, предпринимательского комплекса, соответственно не нуждаются в привлечении рабочей силы, а значит и не требуется обеспеченность жильем. Тот небольшой прирост по вводу жилья в отдельных районах, например, в Златоусте, Кусе может быть связан со строительством в рамках расселения из ветхо-аварийного жилья.

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