Спустя 9 лет МЧС раскрыло данные о последствиях падения метеорита в Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В девятую годовщину после падения челябинского метеорита региональное управление МЧС рассказало, какой урон нанес удар из космоса. После взрыва космического тела в небе над Челябинской областью 15 февраля 2013 года за врачебной помощью обратились 1613 человек, в том числе 324 ребенка. У большинства пострадавших были порезы от стекла, так как ударной волной в зданиях выбило окна.

Еще 2 тыс. южноуральцев потребовалась психологическая помощь, чтобы справиться с пережитым потрясением. Кого-то напугал оглушительный хлопок взрыва, другие не могли справиться с тревогой после возникшей неразберихи. В первый час никто не знал, что упал именно метеорит, выдвигали различные версии катастрофы. Психологи работали с пострадавшими по телефонам специально открытой «горячей линии».

— Тогда о причинах случившегося жители даже не догадывались. Отсюда и разные версии произошедшего: от банальных учений до падения самолета. Из-за перебоев мобильной связи волнения среди населения набирали силу. Но уже через час появились первые сообщения об истинной причине череды событий. И тут-то начались острые шутки и пугающие заявления. Медиапространство было переполнено сообщениями из Челябинской области, — вспоминают в ведомстве.

Ударная волна повредила 7420 здания, в том числе больницы, школы, детсады. В первую очередь требовалось починить или хотя бы загородить чем-то сломанные окна, чтобы не пропускать в помещения зимний холод.

В устранении последствий космического бедствия в Челябинской области участвовали более 20 тыс. человек, в том числе множество волонтеров. Из них 12 тыс. человек занимались ремонтно-восстановительными работами. На помощь к челябинским спасателям приехали сотрудники МЧС из соседних регионов, с собой они везли стекло, полиэтиленовую пленку и инструменты для ремонта.

Спасатели разгрузили 266 тонн стекла, демонтировали 4103 сломанных по вине метеорита оконных рамы и остеклили 25,8 тыс. квадратных метров окон.

Необходимо было проверить безопасность окружающей среды и сохранность зданий после ударной волны. 44 дома обследовали с помощью специального комплекса «Стрела-П», который помогает проверить устойчивость и прочность конструкций. В Челябинской области экстренно развернули посты радиационной и химической разведки. К счастью, измерения показали, что радиационный фон под влиянием метеорита не изменился.

Напомним, самый крупный сохранившийся осколок 13-тонного метеорита подняли со дна озера Чебаркуль. Мы узнали, что сейчас происходит с 500-килограммовым фрагментом космического тела и почему в первое время он терял в весе.

Сегодня губернатор Алексей Текслер рассказал, что он делал, когда упал метеорит. Кроме того, глава региона пообещал, что возле озера, куда упал «космический гость», обустроят набережную.

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