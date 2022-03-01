Ключевая ставка 20%: могут ли банки в Челябинске повысить ставку по действующим кредитам

Ипотека перестала быть выгодной. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Банк России в попытке поддержать рубль и снизить инфляцию поднял ключевую ставку до рекордного уровня — 20%. Такого не было даже в 2014 году. Для челябинцев, у которых есть сбережения, это значит, что вырастут ставки по вкладам. Увеличатся и проценты по кредитам, в том числе по ипотеке — о пересмотре ставок сообщили уже несколько банков. Но общая тревожность и нестабильность заставляет паниковать заемщиков — они боятся, что банки поднимут проценты по действующим кредитам. «Комсомольская правда-Челябинск» узнала, возможно ли это.

КТО УЖЕ ПЕРЕСМОТРЕЛ СТАВКИ

Свое решение о повышении ключевой ставки (от нее отталкиваются банки при определении ставок по вкладам и кредитам, — прим. автора) ЦБ озвучил за 15 минут до открытия биржи. Ранее из-за санкций о повышении ставок по ипотеке до 15,3% сообщил банк ВТБ.

В Райффайзенбанке сообщили, что ставки по ипотеке с учетом нестабильной рыночной ситуации выросли на три процентных пункта по всем программам. В Альфа-Банке сообщили, что планируют значимо повысить проценты по вкладам в ближайшее время, про новые условия по кредитам обещали рассказать позже.

Челябинские региональные банки о новых условиях также пока не объявили. Сбербанк с 1 марта поднял ставки на строящееся и готовое жилье до 18,6%.

— Ставки по госпрограммам остаются в рамках текущего уровня, — добавили в пресс-службе банка

Сбербанк также повысил ставки по вкладам и предложил клиентам новые депозиты в долларах. Максимальная доходность по одному из депозитов теперь составляет 18% годовых.

ЧТО С УЖЕ ВЗЯТЫМИ КРЕДИТАМИ?

В Альфа-Банке, Райффайзенбанке и Сбербанке обещают, что повышение ставок не коснется уже выданных потребительских кредитов и ипотеки. При этом в Райффайзенбанке даже пообещали не пересматривать ставки по ранее одобренным заявкам — все договоренности остаются в силе. Тем не менее, и риелторы, и другие эксперты сообщают, что в некоторых банках выдачу ипотеки приостановили. Как писал ранее КП-Челябинск, по данным риелторов, из 22 банков это сделали 15.

— Вчера был в банке и при мне нескольких человек развернули, сообщив, что прежнее одобрение в виду ситуации на рынке не действует, — сообщил КП-Челябинск юрист Вячеслав Курилин. — Решение в такой ситуации зависит от политики банка, закон это позволяет.

Зато закон не позволяет банку в одностороннем порядке повышать ставку по действующим договорам кредитования.

— Законом не предусмотрена возможность изменять действующие условия кредитования. Исключение для займов, которые привязаны к курсу валюты или ключевой ставке (если по кредиту установлена плавающая ставка, — Прим. авт.). В зоне риска валютная ипотека, — сообщил Вячеслав Курилин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ставки поднялись, а я получила ипотеку под 5%»: лайфхак от финансового журналиста

Дешевая ипотека в Челябинске: стоит ли сейчас брать кредит или лучше копить деньги

Стоят дорого, а покупать нечего: эксперты рассказали, стоит ли сейчас приобретать квартиру в Челябинске

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru