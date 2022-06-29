Сурикатная мама: домашняя кошка из Челябинска усыновила дикого зверька

Мила терпит все шалости непоседы Гуффи Фото: кадр с видео

В челябинском приюте «Спаси меня» известного зоозащитника и ветеринара Карена Даллакяна кошка Мила усыновила маленького суриката Гуффи. За смешным видео, которое сняла волонтер фонда Юлия Шведова, стоит грустная история. От Гуффи отказались хозяева, а Мила из-за операции потеряла котят.

— На четвертый день после операции мы заметили, что Мила просится в клеточку к сурикату. У нее открылись материнские чувства. Этого маленького разбойника с острыми мощными когтями она принимает за своего котенка, показывает, что можно пить ее молочко. Периодически сурикат открывает пасть мамы, лезет ко шву, грызет, облизывает его, — рассказал Карен Даллакян. — Несмотря на это, кошка терпит все эти детские шалости и даже свои когти не пускает, хотя запросто может убить, так как ловит крыс, которые по размеру фактически как сурикат. Они вместе очень хорошо проводят время, обнимаются и греют друг друга. Вот такая любовь!

Благотворительный фонд зоозащиты «Спаси меня» оказывает помощь бездомным животным и тем, от кого отказались люди. За последнее время приют спас львенка Симбу, орлов, медвежат и косуленка. Напомним, что в апреле и мае Карен Даллакян ездил на Донбасс, чтобы помочь животным Мариуполя.

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