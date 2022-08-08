Тигренка Гектора спас челябинский ветеринар Фото: Карен Даллакян

Тигра по имени Гектор, которого спас челябинский ветеринар Каран Даллакян, готовят к отправке в Хабаровский край. Об этом сообщил сам доктор на своей страничке «ВКонтакте».

— Дорогие друзья! Остались считанные дни, подходит день отправки нашего тигра Гектора в новый дом, — написал Карен Даллакян.

Гектор будет жить в реабилитационном центре «Утес», который специализируется на диких животных. Возвращение тигра на историческую родину стало возможным благодаря предприятию «Амур Минералс», которое находится в Хабаровске и входит в Группу РМК..

Напомним, в 2019 году тигренка Гектора пытались украсть из зверинца. Вор из Бузулука хотел вытащить трехмесячного котенка из клетки, но разъяренная тигрица защищала малыша и чуть не оторвала мужчине руку. Но обезопасить сына ей не удалось: полосатый хищник получил травмы. Он не смог пролезть через толстые прутья клетки, и у него повредились позвоночник и задние лапки. Ветеринары предположили, что котенок навсегда может остаться инвалидом.

После этого тигренком занялся Карен Даллакян. Ветеринар поставил Гектора на ноги в своем приюте, и теперь собирается отправить его в Хабаровский край.

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