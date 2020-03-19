Британский ветврач отказался ехать к спасенным в Челябинске тигренку Гектору и леопарду Еве

19 Март 2020 2020-03-19T10:30:33+03:00

Из-за травм тигренок не может нормально ходить, а леопард готовится к переезду в Британию. Фото: архив героя публикации.

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Из-за коронавируса британский ветеринар из международного фонда защиты дикой природы «Born Free» не сможет посетить челябинский приют для диких животных «Спаси меня». Планировалось, что международный специалист оценит состояние маленькой самки леопарда Евы, которую чуть не растерзала родная мать, и тигренка Гектора, которого пытались украсть из вольера и повредили задние лапы.

— Он приезжает, чтобы осмотреть леопарда Еву, потому что мы готовим ее к перевозке в Британию. Они узнали, чем мы занимаемся, и кто у нас живет, и захотели помочь. У нас есть тигренок, есть лебедь с переломом крыла. Но из-за карантина все отложилось. Пока границы не откроют, речи о приезде не может идти, — рассказал КП-Челябинск директор фонда «Спаси Меня» Карен Даллакян.

О том, какие меры принимаются в Челябинске в связи с коронавирусом, читайте в нашем материале.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/718417" frameborder="0"></iframe> Детеныша леопарда спасают в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU