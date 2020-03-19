2020-03-19T10:30:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Британский ветврач отказался ехать к спасенным в Челябинске тигренку Гектору и леопарду Еве

Поездку пришлось перенести на неопределенный срок из-за коронавируса
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Из-за травм тигренок не может нормально ходить, а леопард готовится к переезду в Британию. Фото: архив героя публикации.Из-за травм тигренок не может нормально ходить, а леопард готовится к переезду в Британию. Фото: архив героя публикации.
Изменить размер текста:

Из-за коронавируса британский ветеринар из международного фонда защиты дикой природы «Born Free» не сможет посетить челябинский приют для диких животных «Спаси меня». Планировалось, что международный специалист оценит состояние маленькой самки леопарда Евы, которую чуть не растерзала родная мать, и тигренка Гектора, которого пытались украсть из вольера и повредили задние лапы.

— Он приезжает, чтобы осмотреть леопарда Еву, потому что мы готовим ее к перевозке в Британию. Они узнали, чем мы занимаемся, и кто у нас живет, и захотели помочь. У нас есть тигренок, есть лебедь с переломом крыла. Но из-за карантина все отложилось. Пока границы не откроют, речи о приезде не может идти, — рассказал КП-Челябинск директор фонда «Спаси Меня» Карен Даллакян.

О том, какие меры принимаются в Челябинске в связи с коронавирусом, читайте в нашем материале.

Детеныша леопарда спасают в Челябинске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Судебные приставы ограничили прием граждан в Челябинской области
В Челябинске пассажирам поездов дальнего следования вернуть деньги за невозвратные билеты
Жители нового микрорайона под Челябинском водят малышей в детский сад по колено в грязи
Текслер ищет «врача» для старейшей электростанции России Пороги в Челябинской области
Рабочая дата или юбилей? У Алексея Текслера спросили, как он относится к первой годовщине работы на посту губернатора
Электрик из Челябинска бесплатно отремонтировал офис, где будут лечить бездомных
В Челябинске путешествующим железной дорогой вернут деньги из-за коронавируса
В Челябинске бесплатно раздают антисептик на улицах
В Челябинске сотрудники минфина перешли на дистанционный прием документов
Британский ветврач отказался ехать к спасенным в Челябинске тигренку Гектору и леопарду Еве
Бывший глава Челябинска стал руководителем предприятия в Свердловской области
В Челябинской области фронтовикам выплатят по пять тысяч
Губернатор Алексей Текслер получил новое назначение
Туристам из Челябинска не возвращают деньги за отмененные заграничные туры
Арбитражный суд Челябинской области самоизолировался из-за коронавируса
Житель Челябинска получил сильнейшие ожоги во время пожара в цыганском поселке
Чиновники объяснили платные уроки английского в сельской школе в Челябинской области
Соцсети заполонили фотографии пустых полок магазинов в Челябинске
В Челябинске похолодает до -10