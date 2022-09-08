Людмила Панина рассказала о нововведениях, которые помогут защититься от мошенничеств Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 октября банки будут обязаны предоставлять своим клиентам возможность вводить ограничения на проведение онлайн-операций. Как рассказала на пресс-конференции в «Комсомольской правде-Челябинск» начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Людмила Панина, это позволит снизить вероятность телефонных мошенничеств.

— Ограничить можно как все онлайн-операции по счету, так и отдельные операции, установить лимиты онлайн-переводов, оформление кредитов в дистанционном формате, установить ограничение, что переводы и оформление кредитов возможно только в России или только в Челябинской области, — рассказала Людмила Панина. – Чтобы ввести такие ограничения, нужно обратиться в банк с заявлением. Если счета открыты в нескольких кредитных учреждениях, то подать заявление нужно в каждый.

Как объяснила Людмила Панина, в любой момент параметры ограничений можно изменить. Кроме того, все услуга по ограничению совершенно бесплатная.

Есть еще ряд изменений, которые сейчас рассматриваются на законодательном уровне, но еще не приняты. Первое, как рассказала Людмила Панина, касается того, что у банков появится возможность приостанавливать операции на срок до двух дней, если кредитное учреждение увидит, что деньги перечислены на определенные счета – дроперские счета. Дроперы – это лица, чьи счета и карты используются для вывода и обналичивания похищенных денег.

Бороться с мошенниками должны не только правоохранители, но и сами южноуральцы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Для чего вводится эта мера. Человек под воздействием мошенников сам или предоставив им данные, понимает, что стал жертвой мошенников уже после того, как его деньги вывели со счетов, перевели в электронный кошелек, в криптовалюту. И эту цепочку уже сложно проследить, а вернуть деньги невозможно, — говорит Людмила Панина. — Приостановка операции на два дня как раз и будет достаточной для того, чтобы пострадавший осознал, что стал жертвой и смог отменить перевод, вернув деньги на счет.

По словам представителя Банка России, при приостановке операции банк должен проинформировать клиента, объяснив причину. Если после двух дней он будет настаивать на переводе, то банк будет вынужден сделать перевод.

Еще одно нововведение касается повышения вероятности возврата похищенных денег со счета. Суть в том, чтобы наделить банки правом блокировать дистанционный доступ к счетам дроперов. То есть банк видит, что счет «засветился» в базе данных и перекрывает к нему онлайн-доступ. По сути они замораживаются на счете, снять их можно только с соблюдение правил – с паспортом. Понятно, что мошенник на это не пойдет, а после расследования деньги со счета можно будет вернуть отправителю.

Принят в первом чтении законопроект об информационном обмене между МВД и Банком России, что будет способствовать профилактике преступлений. Он вступит в силу через год после официально опубликования.

— Нововведения позволит МВД получить доступ к базе ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере). Полиция в режиме онлайн будет получать данные о потерпевших и получателях денег в результате мошеннических операций. Банк России в свою очередь получит доступ к определенной информации МВД о совершенных операциях, — рассказала Людмила Панина.

Напомним, за 8 месяцев 2022 года 6,4 тыс. южноуральцев стали жертвами телефонных мошенников, они отдали им более 800 млн рублей.

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