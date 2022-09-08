На месте стрельбы работают следователи Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске 56-летний мужчина устроил стрельбу прямо в салоне красоты. Сегодня, 8 сентября, он ворвался в парикмахерскую в доме № 22 по улице Сталеваров, где работала его бывшая жена. После непродолжительного диалога мужчина достал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и выпустил пулю в экс-супругу, а затем попытался покончить с собой.

По предварительным данным, свести счеты с жизнью и отправить на тот свет бывшую возлюбленную у него не получилось. Медики увезли в больницу обоих пострадавших с огнестрельными ранениями.

ПРИРЕВНОВАЛ БЫВШУЮ?

Известно, что пострадавшая женщина, 53-летняя Марина, была владелицей салона красоты. По словам знакомых, с бывшем мужем Юрием у нее часто были конфликты даже после развода. То из-за раздела имущества, то из-за ревности. Вот и сегодня челябинец пришел, чтобы поговорить, но все закончилось стрельбой.

На место происшествия выехал наш корреспондент, чтобы пообщаться с очевидцами.

— Марина — очень хороший человек, всегда готова выслушать, помочь, поговорить. Очень доброжелательная. Знаю, что бывший муж пришел с травматом переделанным и начал стрелять. Ранил Марину и себя, — сообщила хозяйка соседнего маникюрного кабинета.

— У нее сын, двое внуков, — рассказала собеседница. – Марина давно-давно развелась с мужем, а он ее ревновал.

— Приветливая, вежливая, клиентов много. Ходили всем районом. Но у нее появился новый мужчина. И, похоже, муж приревновал, — поделилась Яна, знакомая женщины.

После стрельбы парикмахерскую закрыли для посетителей, журналистов тоже не пустили Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

НАТВОРИЛ ДЕЛОВ НА УГОЛОВКУ

Мы также связались с 31-летним сыном пострадавших, Александром. Мужчина сейчас находится у следователей.

— По состоянию родителей пока никто ничего не говорит. Если что-то понадобится, обращайтесь к следователям, — коротко ответил Александр.

В минздраве Челябинской области сообщили, что сейчас за жизнь Марины и Юрия борются врачи.

— В настоящий момент пациенты находятся в тяжелом состоянии в медицинской организации. Им оказывается вся необходимая помощь, — прокомментировали в пресс-службе регионального минздрава.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении стрелявшего мужчины.

— Он подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на совершение убийства», — сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Так выглядит помещение, где все произошло. На полу видны капли крови Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ И ДОЛГИ

Из открытой информации на сайте Металлургического районного суда мы выяснили, что бывшие супруги выясняли отношения в 2019 и 2021 году. Оба их спора связаны с жилищными отношениями, последний — за взыскание оплаты коммунальных услуг. В обоих случаях суд вставал на сторону женщины. На сегодняшний день сумма долгов мужчины перед бывшей супругой составляет более 100 тысяч рублей.

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В прошлом году боец отряда СОБР Росгвардии Челябинска пришел в хостел, где работала администратором его бывшая супруга, и убил ее, ударив ножом в шею. Мотивом стала ревность. У них осталось двое несовершеннолетних детей.

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