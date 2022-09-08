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Происшествия8 сентября 2022 11:28

«Переделал травмат и пришел к бывшей жене»: что известно о стрельбе в челябинской парикмахерской на ЧМЗ

Челябинец, устроивший стрельбу в парикмахерской, переделал травматический пистолет под боевой
Авторы (3):
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Сергей СОТНИКОВ
Сергей СОТНИКОВ
Егор ПОБЕРЕЙ
Егор ПОБЕРЕЙ
На месте стрельбы работают следователи

На месте стрельбы работают следователи

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске 56-летний мужчина устроил стрельбу прямо в салоне красоты. Сегодня, 8 сентября, он ворвался в парикмахерскую в доме № 22 по улице Сталеваров, где работала его бывшая жена. После непродолжительного диалога мужчина достал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и выпустил пулю в экс-супругу, а затем попытался покончить с собой.

По предварительным данным, свести счеты с жизнью и отправить на тот свет бывшую возлюбленную у него не получилось. Медики увезли в больницу обоих пострадавших с огнестрельными ранениями.

ПРИРЕВНОВАЛ БЫВШУЮ?

Известно, что пострадавшая женщина, 53-летняя Марина, была владелицей салона красоты. По словам знакомых, с бывшем мужем Юрием у нее часто были конфликты даже после развода. То из-за раздела имущества, то из-за ревности. Вот и сегодня челябинец пришел, чтобы поговорить, но все закончилось стрельбой.

На место происшествия выехал наш корреспондент, чтобы пообщаться с очевидцами.

— Марина — очень хороший человек, всегда готова выслушать, помочь, поговорить. Очень доброжелательная. Знаю, что бывший муж пришел с травматом переделанным и начал стрелять. Ранил Марину и себя, — сообщила хозяйка соседнего маникюрного кабинета.

— У нее сын, двое внуков, — рассказала собеседница. – Марина давно-давно развелась с мужем, а он ее ревновал.

— Приветливая, вежливая, клиентов много. Ходили всем районом. Но у нее появился новый мужчина. И, похоже, муж приревновал, — поделилась Яна, знакомая женщины.

После стрельбы парикмахерскую закрыли для посетителей, журналистов тоже не пустили

После стрельбы парикмахерскую закрыли для посетителей, журналистов тоже не пустили

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

НАТВОРИЛ ДЕЛОВ НА УГОЛОВКУ

Мы также связались с 31-летним сыном пострадавших, Александром. Мужчина сейчас находится у следователей.

— По состоянию родителей пока никто ничего не говорит. Если что-то понадобится, обращайтесь к следователям, — коротко ответил Александр.

В минздраве Челябинской области сообщили, что сейчас за жизнь Марины и Юрия борются врачи.

— В настоящий момент пациенты находятся в тяжелом состоянии в медицинской организации. Им оказывается вся необходимая помощь, — прокомментировали в пресс-службе регионального минздрава.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении стрелявшего мужчины.

— Он подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на совершение убийства», — сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Так выглядит помещение, где все произошло. На полу видны капли крови

Так выглядит помещение, где все произошло. На полу видны капли крови

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ И ДОЛГИ

Из открытой информации на сайте Металлургического районного суда мы выяснили, что бывшие супруги выясняли отношения в 2019 и 2021 году. Оба их спора связаны с жилищными отношениями, последний — за взыскание оплаты коммунальных услуг. В обоих случаях суд вставал на сторону женщины. На сегодняшний день сумма долгов мужчины перед бывшей супругой составляет более 100 тысяч рублей.

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В прошлом году боец отряда СОБР Росгвардии Челябинска пришел в хостел, где работала администратором его бывшая супруга, и убил ее, ударив ножом в шею. Мотивом стала ревность. У них осталось двое несовершеннолетних детей.

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