«Что это, если не рождественское чудо?»: задержка самолета помогла челябинской семье встретить праздник вместе

Boeing 737, на котором должен был улететь муж Натальи, до Челябинска не добрался – совершил экстренную посадку в Уфе. Благо и там все обошлось. Фото: Андрей АБРАМОВ

– Ну вот что это, если не рождественское чудо? – с удивлением вопрошает Наталья Анфалова. Накануне праздничной ночи она уже было проводила мужа в аэропорту. Из Челябинска ему нужно было лететь на работу в Москву. А делать этого очень не хотелось. И волею обстоятельств Рождество семья все-таки встретила вместе. В родном городе. В таких случаях говорят: не было счастья, да несчастье помогло. И КП-Челябинск расскажет, как.

«ЧУДО РЕШИЛО, ЧТО РОЖДЕСТВО НАДО ОТМЕЧАТЬ ДОМА С СЕМЬЕЙ»

«Игорь Курчатов». Стойка регистрации. Грустное прощание. Наталья поцеловала мужа и с тяжелой душой поехала из аэропорта. Как вдруг в новостной ленте наткнулась на сообщение – летевший из Москвы самолет подал сигнал бедствия. И экстренно приземлился в Уфе. Причина – подозрительный предмет. Это был тот самый Boeing 737, на котором обратно должен был лететь ее любимый.

– Скидываю ему. Он отвечает, что пока о задержке не сообщали. Но буквально 5 минут проходит. И объявили! – уже тогда Наталья предвкушала: празднику в компании супруга быть. – Вылет откладывают раз, другой. Даже если прилетит – уже метро закроют, проблемы будут с дорогой. Говорю ему: Игнатий, меняй билет.

Игнатий и сам бы был рад сместить дату вылета на пару дней. Еще до поездки в аэропорт, в теплых объятиях жены. Но останавливал невозвратный тариф. А тут такая удача. Наверняка пойдут навстречу.

И правда. На стойке регистрации без вопросов обменяли билет. Ближайшая дата вылета была на 8 число. Прямо как по заказу, радуется Наталья:

– И я сразу сорвалась за ним обратно! Ехали из аэропорта домой довольные. Вместе, а не порознь. Чудо решило, что Рождество надо отмечать дома с семьей, – сияет от улыбки челябинка.

Тот рейс женщина мониторила едва ли не каждую секунду с надеждой на чудо. И оно сбылось. Фото: предоставлено КП

Скажите, а как же начальство? Отнеслось с пониманием. И теперь два взрослых человека с детской настойчивостью уверены – чудеса существуют.

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