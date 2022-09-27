Как в Челябинске работает горячая линия по вопросам частичной мобилизации, и какие вопросы задают южноуральцы

На вопросы о частичной мобилизации в основном отвечают девушки. Фото: Егор ИВЛЕВ

21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Через считанные часы гражданам, подходящим под требования, выдвигаемые Министерством обороны, начали приходить первые повестки на сборы и море фейковой информации. Не удивительно, что у людей сразу начали возникать вопросы о происходящем. Логичным решением было создание единой линии, чтобы помочь россиянам разобраться в частичной мобилизации. Журналист КП-Челябинск побывал в контакт-центре единого номера 122 в Челябинске и узнал, как он устроен, с какими вопросами чаще всего обращаются люди и сколько звонков в сутки поступает от южноуральцев.

Офисный центр на окраине Челябинска. Большой кабинет на несколько десятков рабочих мест. Шум множества одновременно говорящих людей. Разные – совсем молодые студентки и предпенсионного возраста женщины, несколько мужчин. Кто-то успокаивающе шепчет, кто-то четко зачитывает информацию и с улыбкой прощается. Это линия 122, где консультируют по коронавирусу, а с недавних пор по частичной мобилизации.

Рабочие места разделены перегородками. Фото: Егор ИВЛЕВ

– С 2020 года мы предоставляем консультации по коронавирусу, все сотрудники опытные. И 22 числа нам объявили о новых задачах. Выслали информацию, операторы ее изучили и уже вечером начали по ней работать, – рассказал КП-Челябинск Артем Староверов, заместитель директора «Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра» по информационным технологиям.

Запуск линии широко освещался в социальных сетях и СМИ, поэтому звонки начали поступать почти мгновенно. Мужчин в первую очередь интересует, призовут ли лично их, женщины спрашивают за мужей, братьев и сыновей.

Несмотря на ранний час в контактном центре кипела работа. Фото: Егор ИВЛЕВ

– Здесь важно понимать, что у операторов нет списков конкретных физических лиц, подлежащих призыву. Поэтому по данному вопросу направляют в комиссариат, – объясняет Староверов.

В топе вопросов от граждан также: кто подлежит частичной мобилизации, как будет вручаться повестка, сколько продлится призыв и кому положена отсрочка. Спрашивают про сохранение рабочих мест, выплаты и социальные гарантии. Почти полное совпадение с топом запросов в Яндексе. Но бывают и необычные обращения и даже просьбы.

– Спрашивали под каким знаменем будет проходить мобилизация. Звонят иногда инвалиды, мужчины за 70, женщины непризывного возраста без воинской специальности, интересуются, как послужить стране и как мобилизоваться, – вспомнил необычные звонки старший оператор Денис Проскурин.

Среди работников КЦ есть и брутальные мужчины. Фото: Егор ИВЛЕВ

На моих глазах девушка вежливо объясняет, что студентов очного отделения мобилизовать не будут. После звонка она с легким присвистом выдыхает. Начальник объясняет, что в контактном центре в пиковые часы работает до 50 человек, около 5 отвечают на вопросы ночью. И за день они могут принять до 6 тысяч звонков, из которых по частичной мобилизации 1,5 – 2 тысячи. Всего за время работы линии таких обращений поступило 6 тысяч.

Очередной звонок. Женщина уставшим голосом спрашивает, подлежат ли мобилизации люди, не служившие в армии. Оператор вежливо просит подождать и обращается к программе. Уже несколько десятков раз отвечала то же, но все равно перепроверяет, ошибиться нельзя.

– Спасибо за ожидание. Подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане Российской Федерации, находящиеся в запасе вооруженных сил. Это те, кто имеют военно-учетную специальность. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях, – вежливо объясняет оператор.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Вопросы, на которые нет ответа, отправляются в Министерство обороны. Благодаря этому люди всегда смогут узнать актуальную и достоверную информацию, а чиновники поймут, что волнует россиян в эти непростые времена.

На самом деле вопросы, которые поступают в контактный центр, преимущественно стандартные. Ответ на почти все из них уже давало министерство обороны и официальные СМИ. Ту же информацию можно найти на объясняем.рф или на портале Госуслуг. Но с живым человеком разговаривать все же проще, да и интернетом пользоваться пока могут не все граждане.

И операторы это понимают, поэтому каждый раз зачитывают ту же информацию как в первый – эмпатично и человечно, как со своим добрым знакомым, в ответ звонящие понимающе прощаются и завершают звонок. Все обращения анонимные, но негатива, за исключением редких звонков троллей, почти нет. Наверное, так и выглядит сплочение, к которому призывал губернатор Алексей Текслер.

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