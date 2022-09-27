Маршрут будет проходить от Башкирии до Пермского края Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинскую область свяжут с соседними регионами пешим туристическим маршрутом под названием «Большая Уральская тропа», который будет проходить от Башкирии до Пермского края. О планах рассказал директор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Максим Мельников.

— У пешего туриста будет возможность пройти Урал по самым интересным его уголкам. Однако мы не предполагаем, что весь маршрут будет единым и его необходимо пройти целиком, — отметил Максим Мельников. — Можно будет проходить по частям, выбирать маршрут по силам и возможностям на два дня, пять, 10 дней. Можно будет как Олег Чагодаев пройти вообще весь Урал за все лето — это тоже не исключается.

Как рассказывала ранее «Комсомолка», амбассадор Башкирии и южноуралец Раис Габитов начал разрабатывать маршрут «Большая Южноуральская тропа». В Челябинской области она будет проходить в том числе через озеро Зюраткуль, Златоуст, национальный парк «Таганай» и озере Тургояк.

Большая Южноуральская тропа Раиса Габитова. Инфографика: Сергей зверев

Дальше тропа пойдет по другим областям. В соседних регионах разрабатывают свои маршруты. Основной принцип — по пути должно быть максимальное количество горных приютов, населенных пунктов, где можно снять жилье, гостиницу.

Максим Мельников поставил для себя и коллег задачу обеспечить на всех промежуточных точках достаточный уровень инфраструктуры и сервиса. Чтобы люди могли спокойно отдыхать в хороших условиях и со свежими силами идти дальше.

Туристы смогут отдохнуть с комфортом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Есть планы и по сотрудничеству в части культурно-познавательного туризма. Например, в Свердловской области есть брендовый маршрут по демидовским местам, а у нас в Кыштыме планируется привести в порядок Демидовскую усадьбу, которую в народе называют Белый дом.

— В этом году было подписано соглашение о межрегиональном сотрудничестве со Свердловской, Курганской и Тюменской областями. И там поднимали вопрос о создании межрегионального национального маршрута. Мы со своей стороны протянем нитку по северу Челябинской области и соединим национальный маршрут Свердловской области и наш. Так можно будет в два раза продлить пребывание путешественника, — отметил Максим Мельников.

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