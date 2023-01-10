«Устал от разбирательств и негатива»: как живет челябинский предприниматель, кормивший школьников шаурмой за пятерки

Оганнес продолжает угощать отличников шаурмой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинский предприниматель Оганнес Оганнисян в начале 2021 года стал известен по всей стране. В своем заведении он бесплатно кормит шаурмой школьников, которые получают хорошие оценки. В его кафе в Металлургическом районе всегда было много юных посетителей. Но спустя два года все изменилось – Оганнесс перевез бизнес в Тракторозаводский район на Бажова, 83/1. Он также мотивирует школьников хорошо учиться, поощряя шаурмой, но признается – устал от пыток его надуть.

РОДИТЕЛИ ХИТРЯТ

— У меня нет столько времени, чтобы разбираться, кто хитрит, а кто нет. Конечно, когда я освоил «Сетевой город» (электронный дневник, - Прим. ред.) стало проще – там, как в дневнике, оценки не подделаешь. Но приходить с липовыми пятерками продолжают. Причем, нередко негатив идет от родителей – они потом пишут плохие отзывы, обижаются. А ведь видно, что в дневнике не настоящая отметка, рукой ребенка проставлена. Хотя я первое время, видя, что приходят с родителями, и не проверял – думал, не будут хитрить. Устал от разбирательств и негатива, — говорит Оганнес Оганнисян.

Но отказываться от поощрения в виде шаурмы за хорошие отметки предприниматель не собирается. В его заведении, где подают еще шашлыки, хот-доги, бургеры, по-прежнему рады ребятам, которые стремятся к знаниям, ведь цель в Оганнеса простая — мотивировать ребят учиться лучше.

Вкусную шаурму теперь дают за пятерки на улице Бажова. Фото: ШАШЛЫК ХАУС |Шаурма|Хот-доги|Бургеры/vk.com

РАЙОН НОВЫЙ - ДЕТИ ТЕ ЖЕ

Когда Оганнес стал проверять оценки через «Сетевой город», школьников, которые заслуженно получают шаурму за оценки, стало значительно меньше – не 15-20, а 2-5 в день. В прошлом году кафе «переехало» из Металлургического района в Тракторозаводский на Бажова, 83/1. По словам Оганнеса, уж очень далеко находилось заведение, да и после трех лет работы возникло желание сменить локацию. Сейчас рядом с кафе под названием «Шашлык хаус» находится школа, а ее ученики часто забегают в гости к Оганнесу и с радостью делятся своими успехами.

А вот вторую точку – на Кирова – предприниматель закрыл. Говорит, арендовал помещение на пару месяцев, но рентабельность была невысокая.

— Пока планов по новым открытиям нет. Я не особо богатый человек, и чтобы расширяться, нужно запастись деньгами, — говорит Оганнес.

В 2021 году Оганнес Оганнисян получил премию "Комсомольской правды". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПОДДЕРЖКА СО ВСЕЙ СТРАНЫ

Акция, которую вот уже третий год проводит Оганнес Оганнисян, в свое время поддержали и звезды. Федор Бондарчук присылал 50 билетов на фильм «Последний богатырь», которые предприниматель раздал детям. Про него на своей странице в соцсети рассказывала бьюти-блогер Гоар Аветисян. А в мае 2021 года «Комсомольская правда-Челябинск» на премии «Медиаперсона года», где отмечали людей, которые отличились успехами и достижениями в своих сферах, наградила Оганнеса Оганнисяна дипломом «Лучшая мотивация».

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