«Уже бегать пробует»: в Челябинске девочке с ДЦП удалили поврежденные нервы спинного мозга и подарили возможность двигаться

Операция длилась около семи часов. Фото: Егор ИВЛЕВ

Пятилетняя Малика бегает по коридорам больницы и улыбается маме. А еще полгода назад девочка ходила только на носочках, а чтобы развернуться делала огромный крюк. У малышки были повреждены некоторые нервы спинного мозга.

Девочке нужна была сложная операция – селективная дорзальная ризотомия. Мама Малики Зульфия Садыкова даже мечтать не могла, что в Челябинской детской больнице такие операции проводят бесплатно.

– Я давно слышала об этой операции. Знакомые делали ее два года назад в Питере платно, они даже сбор на нее открывали – тогда это стоило около полумиллиона. У нас семья многодетная, нет таких денег, своими силами мы бы просто не собрали. А год назад мы узнали, что теперь в ЧОДКБ стали проводить такие операции. Мы совещались со всеми родственниками, с мужем долго думали. Страшно, конечно, было, — рассказывает мама девочки Зульфия.

Операцию провели в мае. Она длилась около семи часов. Нейрофизиолог Оксана Розенфельд «прозванивала» нервы и находила неправильно работающие. Именно они вызывали у Малики сильное напряжение и спазмы тела. А нейрохирурги Герман Сафронов и Алексей Алексеев иссекали поврежденные нервы спинного мозга. Так врачи обрывают дугу патологического рефлекса на мышцу и снижают спазмы в ней.

После операции все лето Малика провела в специальном корсете. Даже сидеть не могла! Но мама ребенка говорит, что зато теперь видны результаты:

– Я сейчас вижу огромные изменения! Малика на месте стала разворачивается, а раньше крюк делала, чтоб развернуться, стала с пола предметы поднимать – раньше так не могла, приходилось держаться за стенку. Началась полуприседать. И прижалась полностью стопа, раньше только на цыпочках стояла. Она сейчас даже бегать пробует! Вот если разбежится, то на носочки сразу раз и встает. Но это мышечная память, надо переучивать, – рассказывает с радостью Зульфия.

Специальная система мониторинга Medtronic появилась в Челябинской областной детской клинической больнице год назад. С помощью нее деткам возвращают возможность двигаться. За этот год врачи улучшили жизнь 20 детей с ДЦП, которым нужна была такая сложная операция.

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