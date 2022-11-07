Кожу будто разъедало: маленькой челябинке с редкой болезнью спасли ухо

Операции девочки проводили Дмитрий Даниловских, Максим Ядыкин и Евгений Ратушный. Фото: пресс-служба ЧОДКБ.
Челябинка София родилась со странным образованием за ухом. Мама девочки Дарья обращалась к разным врачам, но те только пожимали плечами. Один из медиков даже сказал, что это может быть глистная инвазия.
Шея и ухо девочки были серьезно повреждены. Крупные комедоны оставляли большие дыры. Кожу Софии будто разъедало. Редкий диагноз «опознали» в челябинской областной детской клинической больнице. У девочки несколько лет развивалась редкая болезнь − комедоновый невус.
− Об этом заболевании знают далеко не все специалисты. В моей практике это всего лишь третий случай. Основная проблема такой патологии – косметические недостатки. Внешне комедоновый невус выглядит очень неприглядно. В эстетическом плане пациентке повезло – основная часть повреждения находилась за ушной раковиной, под волосами. Однако, оставлять без лечения патологию было нельзя, – рассказал детский хирург Дмитрий Даниловских.
Маленькая София пережила две операции, чтобы сохранить ухо и кожу на шее. Во время первой извлекли часть невуса, которая находилась на шее. А через полгода, когда девочка восстановилась, очистили и ухо. О редком заболевании ребенку теперь напоминают только несколько шрамов.
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