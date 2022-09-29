«Получение повестки не означает, что тебя сразу мобилизуют»: челябинский омбудсмен Юлия Сударенко о ходе частичной мобилизации

Аппарат уполномоченного по правам человека ежедневно принимает обращения по частичной мобилизации Фото: "КП" Архив

На Южном Урале полным ходом идет частичная мобилизация. Недавно мы рассказывали, с какими чувствами уезжали челябинцы, а в выходные губернатор Алексей Текслер провожал на боевое слаживание офицеров из Троицка. К сожалению, случаются ошибки, но все они оперативно решаются (уже известно о двух аннулированных повестках). Аппарат уполномоченного по правам человека в Челябинской области ежедневно обрабатывает вопросы и готов рассматривать каждый случай индивидуально. Об этом рассказала омбудсмен Юлия Сударенко на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

— Как вы оцениваете обстановку в военкоматах и на пунктах сборов?

— Я была в Чебаркуле — там обстановка нормальная, рабочая. К ним у меня вопросов нет. Есть жалобы на Елань (учебный центр в Свердловской области, — Прим. ред.). Такая ситуация, по моей информации, сложилась потому, что туда доставили гораздо больше людей, чем смогли принять.

Ситуацию держит на контроле уполномоченный по правам человека Свердловской области. Мне сообщили, что к сегодняшнему дню, к четвергу, все наладится. Я жду информацию, в том числе, от тех, кто обращался ко мне с жалобами, чтобы они подтвердили или опровергли эти данные.

— В своем Telegram-канале вы написали, что на «горячую линию» поступает много звонков и некоторые ситуации вызвали обеспокоенность.

— На горячую линию поступает очень много звонков, есть письменные обращения и обращения в соцсетях. Их мы круглосуточно обрабатываем, всем незамедлительно даем ответы. Как правило, это консультации, но есть случаи, когда нам люди говорят, что они не подлежат призыву. Если мы соглашаемся, что есть основания не быть мобилизованным, то обязательно такие обращения берем в работу.

Отрабатываем с военным комиссаром и прокурорами всех уровней: военными и гражданскими. В сложных случаях подключается председатель призывной комиссии — губернатор Челябинской области.

Юлия Сударенко посетила танковую дивизию в Чебаркуле. Фото: t.me/ombudsman74

Как правило, человек служил срочную военную службу, изменилась его семейная ситуация (родились дети или умерла жена и он воспитывает детей один) или появились хронические заболевания, которые препятствуют прохождению военной службы. Если информация подтверждается, мы не допускаем мобилизации, а если она уже состоялась — возвращаем людей со сборных пунктов.

— Часто ли приходится подключать военные надзорные органы или даже губернатора?

— Это точечные случаи. Мы читали, что где-то 400 человек сразу вернули. Таких цифр у нас нет. Из того что мы обрабатывали, это 10-12 человек за понедельник-вторник.

— Были ли жалобы на сам факт получения повестки, незаконную мобилизацию?

— Получение повестки не означает, что тебя сразу мобилизуют. Многие получают повестку, чтобы явиться в военкомат и уточнить сведения о себе. Мы говорим ребятам: иди, представь документы. У нас не было ни одного случая, чтобы обращались люди, которые не служили. Были обращения по возрасту, но мы говорим: сходите в военкомат, уточните ситуацию. Полагаем, что они решили проблему.

Юлия Сударенко на отправке мобилизованных из военкомата Центрального и Советского районов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Как реагируют военные? Насколько легко идет на встречу?

— Все решается максимально оперативно. Военные сами не заинтересованы, чтобы в зону ведения спецоперации попали неподготовленные или имеющие заболевания. У них у самих есть понимание о том, какие люди там должны находиться. Это должны быть здоровые, физически подготовленные, имеющие опыт военной службы.

— Как можно обратиться к вам за консультацией?

— У нас открыта горячая линия: 8(351)737-15-41. Они будет работать и в выходные. Многие не могут дозвониться — можно написать сообщения на электронную почту: ombudsman74@mail.ru. Все сообщения рассматриваются сразу, я их сама читаю.

Можно обратиться лично город Челябинск, улица Цвиллинга, 51а. Прием осуществляется с 08:30 до 17:30 без предварительной записи.

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