Челябинские кардиохирурги провели операцию на работающем сердце через маленький разрез

От операции остался только небольшой разрез. Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии

Сергей Чугунов посвятил свою жизнь металлургии – 30 лет проработал на предприятии. На здоровье особо не жаловался. Но эта осень перевернула жизнь семьи. Сначала у Сергея начались боли в сердце, а потом произошел инфаркт.

− Когда сказали, что сосуды забиты на левом желудочке, и надо операцию делать, то жене было страшнее, чем мне. Пожить-то, конечно, охота, внуков дождаться, − признается Сергей.

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии провели пациенту шунтирование на работающем сердце через небольшой разрез. Специалисты пришили шунт артерии к пораженной артерии сердца, чтобы избежать тех мест, где она была забита атеросклеротическими бляшками и вызывала стенокардию.

Усложнило операцию то, что хирурги решили делать ее через мини-доступ. Для врачей это был вызов, зато у пациента выздоровление проходит быстрее. А на память останется только небольшой шов с левой стороны груди.

− Мы выполнили порядка семи таких вмешательств. Цифра пока не велика, потому что большая часть проблем у таких пациентов решается эндоваскулярно – устанавливается стент в суженое место в сосуде. В данном случае такой путь был нерациональным, поскольку была вероятной высокая частота дисфункции. Поэтому было решено проводить коронарную реваскуляризацию через мини-доступ. В ближайшее время мы планируем расширять спектр показаний для малотравматичных методик, − рассказывает заведующий кардиохирургическим отделением №1 Станислав Андриевских.

Ну а дома Сергея ждут жена и два сына - металлург и офицер. Скоро пациент еще снова сможет вернуться к любимой рыбалке.

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