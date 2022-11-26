Женщину остудили и снова вернули к жизни во время операции на сердце

Операция может длиться больше 10 часов. Фото: пресс-служба Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии

Зимой многие животные впадают в спячку, замедляя все жизненные процессы. Челябинским хирургам пришлось искусственно вводить в такую «спячку» пациентку. Это позволило им провести сложнейшую операцию на сердце. Правда, при таком способе главное еще - не дать погибнуть мозгу. И у врачей это получилось!

До 46 лет жительница Миасса не сталкивалась с проблемами с сердцем. Но этим летом во время прополки почувствовала сильный удар – сразу поняла, что с сердцем что-то не то. Пациентка начала задыхаться, ноги сильно отекали.

От операции остались шрамы. Фото: пресс-служба Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии

– Сначала во время операции тело охладили до 28 градусов, чтобы уменьшить метаболические потребности внутренних органов. А чтобы защитить головной мозг от гибели, использовали специальные канюли. Выполнили протезирование дуги аорты, а затем согрели организм до нужной температуры, – сообщили в пресс-службе Центра сердечно-сосудистой хирургии.

Операция длилась больше 10 часов – процесс охлаждения и согревания тела должен был быть плавным. Зато сейчас пациентка чувствует себя отлично! После операции снова может ходить, спокойно спать, память понемногу восстанавливается.

Такое же протезирование, но другим путем провели еще одной жительнице Южного Урала.

У жительницы Магнитогорска врожденный порок сердца обнаружили еще в детстве. Жить ей это никак не мешало: девушка жила обычной жизнью и не страдала от болей в сердце. Но в 27 лет женщина почувствовала, что становится хуже. Врачи решили - пора оперировать.

В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске ей сделали протезирование восходящего отдела аорты. Операцию провели через мини-доступ, чтобы оставить шрам поменьше.

Дома пациентку ждет ребенок. Фото: пресс-служба Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии

– Мы выполнили реконструкцию аортального клапана и протезирование аорты клапансодержащим кондуитом через мини-доступ. В таком случае применяется частичная стернотомия: рассекается только верхняя часть грудины и формируется небольшое «окошечко» размером около 11 см. Для хирурга это более трудоемкий и тревожный способ, потому что операционное поле очень маленькое. А у пациента сохраняется каркасность грудиной клетки, быстрее происходит восстановление, меньше операционная рана и болевой синдром, косметический эффект лучше, – рассказал сердечно-сосудистый хирург Владислав Аминов.

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