Число заразившихся гепатитом А в Челябинске выросло до 40 человек

По предварительным данным, отравились в кафе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

40 человек заразились гепатитом А в Челябинске. Такую статистику сообщили КП-Челябинск в пресс-службе регионального роспотребнадзора.

− Почти все находятся в больнице. Один-два человека лечатся на дому, у них нет клинических показаний к госпитализации, − сообщили в ведомстве.

В новогодние праздники стало известно, что гепатитом А заразились восемь челябинцев. В причинах массового заражения разбирается роспотребнадзор. По предварительным данным, очаг заражения – два филиала кафе «Дархан». В заведениях проводят проверку, обследуют персонал. Также эксперты взяли пробы еды и воды. В зданиях провели дезинфекцию.

Гепатит А передается фекально-оральным путем. Проявится может только через 15 дней. Все это время гепатит А маскируется под простуду или грипп. Симптомы схожи: головокружение, тошнота, боли в желудке и животе.

– Он поражает печень, желчевыводящие пути, нарушает обмен. Перво-наперво желтеют белки глаз, ладошки. Уже потом другая кожа. Это невозможно ни с чем перепутать, − рассказал в эфире радио КП-Челябинск главврач городской поликлиники № 8 и главный внештатный специалист минздрава по медицинской профилактике Челябинска Дмитрий Прокопьев.

Специалист заверил, что под присмотром специалистов гепатит А успешно лечится, практически без последствий.

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