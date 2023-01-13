Число заразившихся гепатитом А в Челябинске выросло до 40 человек

По предварительным данным, отравились в кафе.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
40 человек заразились гепатитом А в Челябинске. Такую статистику сообщили КП-Челябинск в пресс-службе регионального роспотребнадзора.
− Почти все находятся в больнице. Один-два человека лечатся на дому, у них нет клинических показаний к госпитализации, − сообщили в ведомстве.
В новогодние праздники стало известно, что гепатитом А заразились восемь челябинцев. В причинах массового заражения разбирается роспотребнадзор. По предварительным данным, очаг заражения – два филиала кафе «Дархан». В заведениях проводят проверку, обследуют персонал. Также эксперты взяли пробы еды и воды. В зданиях провели дезинфекцию.
Гепатит А передается фекально-оральным путем. Проявится может только через 15 дней. Все это время гепатит А маскируется под простуду или грипп. Симптомы схожи: головокружение, тошнота, боли в желудке и животе.
– Он поражает печень, желчевыводящие пути, нарушает обмен. Перво-наперво желтеют белки глаз, ладошки. Уже потом другая кожа. Это невозможно ни с чем перепутать, − рассказал в эфире радио КП-Челябинск главврач городской поликлиники № 8 и главный внештатный специалист минздрава по медицинской профилактике Челябинска Дмитрий Прокопьев.
Специалист заверил, что под присмотром специалистов гепатит А успешно лечится, практически без последствий.
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