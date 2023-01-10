«Мы привыкли, что этой болезни уже нет»: почему челябинцы слегли с гепатитом А после обеда в кафе, и как не оказаться на их месте

Главврач раскрыл детали резонансного заражения и рассказал, чего опасаться здоровым
Фото: Олег ЗОЛОТО
В январские праздники сразу 8 человек попали в больницу с гепатитом А в Челябинске. Все они обедали в кафе на Энтузиастов еще до Нового года. Заразились через еду и потом покрылись желтыми пятнами. Теперь лечатся в стационаре. Состояние – среднетяжелое.
Дважды главный – врач городской поликлиники № 8 и внештатный специалист минздрава по медицинской профилактике Челябинска Дмитрий Прокопьев пролил свет на резонансный случай. На радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) рассказал, как можно было подхватить гепатит А от обеда, почему его легко спутать с простудой, и что будет с больными. А еще дал рекомендации по питанию, чтобы после еды не уехать в палату.
ПЕРЕДАЕТСЯ ЛЕГКО, МАСКИРУЕТСЯ ПОД ПРОСТУДУ
– Мы привыкли, что этой болезни уже практически нет. А тут она резко заявила о себе. Медики со всего города активно наблюдали за новостными сводками. Держали руку на пульсе, – вспоминает недавние совещания с коллегами Дмитрий Прокопьев.
Главврач сразу успокоил. Заразившимся ничего не угрожает. Под присмотром специалистов гепатит А успешно лечится. Причем практически без последствий.
– Они обязательно выздоровеют. Уверен, все будет хорошо. Вторая приятная новость – заразиться вирусом повторно практически невозможно, – постарался найти плюсы в ситуации Прокопьев. – Это такой приятный бонус, можно сказать.
Когда-то гепатит А называли болезнью грязных рук. Плохая гигиена – частая его причина. А еще некипяченая вода, слабо прожаренное или недоваренное мясо. Особенно рыба, подчеркивает главврач. Поэтому простой обед вполне может закончиться госпитализацией.
Медицинский ликбез для южноуральцев прошел на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM)
Фото: Алина ПОКРОВСКАЯ
Передается инфекция фекально-оральным путем. Причем легко, говорит Дмитрий. Но заявляет она о себе не сразу. Инкубационный период – до 15 дней. Все это время гепатит А маскируется под банальную простуду или грипп. Симптомы схожи – головокружение, тошнота, боли в желудке и животе.
Поэтому отобедавшие по началу наверняка пеняли на ОРВИ. И только спустя больше чем неделю попали в больницу. Когда гепатит А перестал прятаться и расцвел желтым.
– Он поражает печень, желчевыводящие пути, нарушает обмен. Перво-наперво желтеют белки глаз, ладошки. Уже потом другая кожа, – объясняет доктор. – Транзиторная желтуха. Это невозможно ни с чем перепутать.
Заразившимся меньше 40 лет, добавляет главврач. К этому возрасту практически у всех формируется иммунитет к вирусу. Однако 8 человек – не предел. В те самые бессимптомные первые дни они уже были заразны. Поэтому важно обследовать всех, с кем больные контактировали.
Роспотребнадзор уже занимается проверкой. Инфекцию, к слову, нашли еще в одном кафе на той же улице. Подключился к делу и Следственный комитет.
«БЕЗОПАСНОСТЬ – ВАШЕ ПРАВО»
Не ленись – готовь дома сам. Вот главный принцип профилактики таких неприятных ситуаций, отмечает Дмитрий Прокопьев. И дает рекомендации:
– варить, жарить и тушить пищу до полной готовности;
– пить только кипяченную или бутилированную воду;
– вести здоровый образ жизни.
Если все-таки готовка невмоготу и тянет в общепит – выбирать место нужно тщательно. И даже в проверенном любимом кафе предпочтение отдавать термически обработанным блюдам.
– Безопасность – это ваше право. Не стесняйтесь попросить сертификат соответствия. Или поинтересоваться свежестью продуктов, как их готовили, – призывает медик. – Я, например, прошу не заправлять салат майонезом. К счастью, всегда относятся с пониманием.
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