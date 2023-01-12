«Шлите, сколько хотите. Переплавим!»: мобилизованные южноуральцы ответили на сообщения о новых поставках оружия Украине

Уже руки чешутся наступать, говорит мобилизованный. Настолько мотивированы на победу российские бойцы. Фото: Евгений Волосов

Мобилизованных южноуральцев не напугали очередные поставки оружия Украине. У российской армии куда больше сил и мотивации победить. Эмоциональное сообщение об этом в соцсетях разместил Евгений Волосов. Копейчанин вместе с другими призванными из Челябинской области сейчас на передовой.

– Шлите, сколько хотите. Переплавим! Нас тысячи заряженных, подготовленных специалистов. Огромное количество вооружения и техники, – подчеркивает солдат. – Пока масштабно не наступаем. А руки чешутся. Но знаю, что у нашего президента правильная стратегия.

Житель Челябинской области повестку получил в конце сентября. С первых дней мобилизации бывший блогер Евгений Волосов рассказывает о военных буднях российских солдат. Даже в окопах они умудрились сделать праздничную атмосферу и отпраздновать Новый год. Иногда связь у мобилизованного пропадает. Оно и понятно – боевые выходы. Каждая весточка после затишья вызывает бурную радость в сети.

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