В Челябинске хотят сделать платной парковку возле Исторического музея на набережной

Парковкой пользуются посетители и сотрудники музея. Фото: Исторический музей Южного Урала

Парковку возле Исторического музея на улице Труда хотят сделать платной. В том числе для посетителей. Об этом сообщили в самом музее, ссылаясь на письмо от чиновников.

— Комитет дорожного хозяйства города Челябинска сообщает, что в настоящее время ведется подготовка конкурсной документации по обустройству техническими средствами организации дорожного движения платных парковочных пространств, — сообщили на странице музея во ВКонтакте. — Согласно распоряжению администрации города Челябинска от 25.01.2022 № 650 «О создании парковок (парковочных мест), в том числе платных, на территории города Челябинска» не предусмотрена бесплатная стоянка транспортных средств посетителей Государственного исторического музея Южного Урала.

Коллектив музея волнуется, что из-за этого будет меньше посетителей. А ведь почти через неделю, 19 октября, скоро откроется выставка «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX–XXI вв.» из собрания Музеев Московского Кремля. Она будет открыта до середины января. Уже поступило много заявок на экскурсии. В следующем году музей будет праздновать 100-летний юбилей, в связи с чем, запланированы выставки и мероприятия.

ОСТАВЬТЕ БЕСПЛАТНОЙ ДЛЯ ГОСТЕЙ

Ближайшие большие парковки — через реку: у кинотеатра «Родина» и у «Торгового центра». На небольшой стоянке возле Оперного театра редко бывают свободные места. В музее намерены обратить внимание чиновников на проблему и первым делом запустили опрос в соцсети: будут ли гости учитывать условия парковки.

— Для посетителей музея парковка должна быть бесплатной. Да и в принципе для остальных, иначе для чего набережные сделали? Вроде как для людей, а хотят плату собирать за прогулки, — считает Светлана Мишина и предлагает сделать платную парковку возле здания Комитета дорожного хозяйства.

— Введение платы за парковку, по моему мнению, негативно скажется на количестве посещений музея. Добираться, особенно с детьми, от ближайших парковок, преодолевая различные препятствия, совсем не впечатляет и не способствует повышению мотивации, моей точно, посетить музей, — пишет Наталья Слюсарева.

Некоторые предлагают оставить парковку бесплатной во внерабочее время, а также для посетителей.

— Мне кажется, компромиссное решение — сделать парковку платной в рабочие часы в будни, при этом оставив ее бесплатной для гостей музея. Парковка небольшая и днем в будни там почти не найти места — возможно, введение платы освободит места как раз для гостей музея, — считает Анастасия Сорокина.

Сколько будет стоить парковка возле музея, пока не известно. Ранее публиковали расценки на платные парковки возле других популярных мест: на Театральной площади — 30 рублей, а на Привокзальной — 100 рублей за час.

Кстати, сами сотрудники музея тоже остаются без парковки. Сейчас в штате учреждения культуры около 170 сотрудников и многие из них добираются на личном транспорте.

ТРЕВОГА ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ

Глава комитета дорожного хозяйства города Ринат Кучитаров не смог прокомментировать ситуацию, ссылаясь на то, что находится в отпуске. Успокоил горожан начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

— Тревога преждевременная, так как окончательных решений по организации платного парковочного пространства в Челябинске в настоящий момент не принято, — прокомментировал КП-Челябинск Владимир Сафонов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Придется платить за парковку и посетителям «Мегаполиса». Первый час бесплатный, каждый последующий — в 50 рублей. При этом, если оставляете машину более чем на 4 часа, придется оплатить сразу сутки — 200 рублей. Есть и акции: с чеком чек из «Мегаполиса» — 5 часов бесплатно. А если вы потратили более 2 000 рублей одним чеком, — сутки бесплатно.

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