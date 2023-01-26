Жил с паразитом внутри пять лет: южноуральцу с редкой патологией пересадили новую печень

Николай чувствует себя хорошо. Фото: Дарья МАРКОВА

Жизнь Николая Гусева из Челябинской области разрушил паразит, который поселился в его печени. Миллиметр за миллиметром он захватывал территорию. А состояние мужчины все ухудшалось. Пять лет врачи боролись за жизнь Николая. И вот наконец произошло чудо – паразита выселили из организма вместе с печенью, а мужчине пересадили новую.

Первая операция не помогла

В 2017 году у Николая Гусева прихватило в боку и поднялась высокая температура. Из поселка Приозерный он поехал в районный центр – Еткуль. Местные медики определили желтуху и отправили на лечение в Челябинскую областную клиническую больницу.

Уже тут медики обнаружили в печени Николая паразита, который медленно захватывал организм молодого мужчины. Тогда и провели первую операцию, вот только она не помогла.

− Когда сделали первую операцию, убрали правую долю печени. А он остался во второй. Мне сказали, долго с ним не проживу, − вспоминает Николай.

Паразит жил внутри пять лет. Фото: Дарья МАРКОВА

Печень не справлялась, пришлось ставить специальный дренаж для вывода желчи. С ним мужчина и прожил до января 2023 года.

− Без трубки дренажа будет удобнее. А то постоянно зацеплялся, надо было закутывать его, когда мыться ходил.

С момента операции прошло уже две недели, новая печень прижилась. А Николай уже мечтает о послаблении диеты:

− Хочется шашлыка, мяска жареного, − смеется Николай.

Пришлось заменить всю печень

Паразит, словно онкология, замещал собой здоровые ткани. И даже переходил на другие органы! Успели пострадать диафрагма и легкое. Пять лет Николай носил в себе опасного паразита. Избавиться удалось только в январе 2023 года. Хирурги Челябинской областной клинической больницы изъяли «захваченную» печень и пересадили новую.

− Впервые в области выполнили трансплантацию печени из-за ее паразитарного альвеококкового поражения. Эти операции технически сложные: альвеококк растет медленно, но прорастает в крупные сосуды и соседние органы, − рассказал заведующий хирургическим отделением №1 областной больницы Болат Сарсенбаев.

Несколько бригад хирургов, анестезиологов и медсестер на протяжении 12 часов трудились ради здоровья мужчины.

− Эта операция протекала длительно, но штатно. Шесть часов была подготовка к удалению пораженной печени. И столько же времени ушло на то, чтобы пересадить донорский орган, − объяснил Болат Сарсенбаев.

Врач показывает, как выглядела старая печень. Фото: Дарья МАРКОВА

Каждый год в областную больницу поступают семь-восемь пациентов с паразитом внутри. Каждому для лечения нужно хирургическое вмешательство. Как люди заражаются?

− Паразит передается через немытые руки. Перед каждым приемом пищи надо мыть руки, соблюдать гигиену. И своих собачек проверять на наличие глистов и вовремя их санировать, − посоветовал Болат Сарсенбаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое жителей Челябинской области стали братьями и сестрами по донору (подробнее)

«Загадала на Новый год»: челябинке с неизлечимой болезнью пересадили печень

Онкобольному челябинцу провели уникальную трансплантацию собственных клеток костного мозга, ему пришлось похудеть на 20 кг

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.