Трое жителей Челябинской области стали братьями и сестрами по донору

Пациенты, которым пересадили органы, познакомились только сегодня. Фото: Егор ИВЛЕВ

Братьями и сестрами по донору стали трое жителей Челябинской области. От одного человека им пересадили сердце, почки и печень. Через несколько месяцев после операции они впервые встретились, познакомились и поделились своими историями болезни и выздоровления.

Каждый из них благодарен донору, ради которому остался жив. Фото: Егор ИВЛЕВ

КАК БУДТО МНЕ СНОВА 18

Самый важный орган – сердце – получил Илья Геслер из Миасса. В 33 года после перенесенного коронавируса у него начались осложнения. Камеры сердца сильно расширились, а способность сокращаться резко снизилась.

− Начались проблемы со здоровьем: отекал так сильно, что не влазил в вещи. В областной больнице сказали, что нужно менять сердце, внесли меня в реестр и за два месяца нашли донора, − рассказывает Илья.

После операции Илья принимает специальные препараты, которые подавляют иммунитет. Из-за них его иногда может начать трясти или проявляются другие побочные эффекты. Но главное, что жив, говорит пациент. Да и легкость появилась после операции, от одышки не осталось и следа.

− Изменился полностью, как будто мне 18 лет снова. Чувствую себя гораздо легче, физическая активность лучше стала. Но первые девять дней как будто сны не мои снились, − вспоминает Илья.

Сейчас мужчина общается только с женой. О грузоперевозках, которыми занимался до операции, придется забыть на год. Сейчас сильные нагрузки Илье вредны.

− О доноре нам никто не расскажет, по закону не принято. Да и не хотелось бы знать. Но спасибо ему, без него я бы не жил.

Илья снова чувствует себя 18-летним. Фото: Егор ИВЛЕВ

ПОЧУВСТВОВАЛА, ЧТО СИЛЫ ЕСТЬ

В 2016 году у 40-летней Валентины Бакуниной потемнела кожа, глаза стали желтеть, иммунитет ослаб, волосы выпадали. Женщина все время чувствовала усталость и слабость. Врачи поставили диагноз первичный билиарный цирроз печени 3-4 степени. Шесть лет жительница Копейска жила на таблетках. Врачи говорили, что помочь может только пересадка.

− Мне позвонили в 8 вечера, сказали, приезжать срочно. Подумала, что появился донор. Шок, слезы, страх − эмоции переполняли. Не могу сказать, что радовалась, страшно было и волнительно, − рассказывает Валентина. − Доктор спросил: «Боишься?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Я тоже боюсь, давай бояться вместе». Хотел меня на позитив настроить.

У Валентины трое детей: дочери 27, сыну 17 и младшему 11 лет. После операции у нее появились силы заботиться о них и заниматься любимыми хобби: вышивать, вязать и проводить время в саду.

− В последнее время перед операцией голос пропадал. И тут я почувствовала, что голос и силы есть. Включила магнитофон и начала петь.

Валентина боролась за жизнь ради детей. Фото: Егор ИВЛЕВ

ПОВЕЗЛО, ЧТО СДЕЛАЛИ ПЕРЕСАДКУ

Данил Сажин родился с больными почками. Всю жизнь ездил по больницам. А потом переболел ковидом с сильной пневмонией и почки отказали полностью. Три дня в неделю по четыре часа он проводил сидя у аппарата, чтобы избавить свой организм от лишней жидкости и шлаков.

− Год прожил на гемодиализе. Повезло, что пересадку сделали так быстро. Там люди и два, и три года ждут, − рассказывает Данил Сажин. − Самочувствие было плохое, потому что вода не выходит из организма, почки сами по себе не могут работать. Настроение постоянно плохое из-за этого, лень что-то делать. После пересадки все изменилось. Какое-то время адаптировался, а сейчас хорошо себя чувствую, как обычный человек.

Данил молодой парень – ему всего 21 год. Сейчас он задумывается о поступлении в колледж или университет, а в феврале собирается выйти на работу. Полгода после операции его попросили провести дома и регулярно посещать врачей.

О своем доноре и его родственниках Данил узнавать не хочет. Говорит, не любопытно.

− Был человек и отбыл, так получилось. Но помог другим.

Данил думает о получении образования и работе. Фото: Егор ИВЛЕВ

СДЕЛАЛИ СЕРИЮ ОПЕРАЦИЙ

Врачи областной больницы провели сразу три операции. Ночью несколько бригад в разных отделениях пересаживали сердце, печень и почки разным людям. Ситуация с одним донором для нескольких пациентов не только редкая, но и идеальная, заверяют медики.

− Во всем мире стремятся спасти и пересадить как можно больше органов от одного донора. Мы в Челябинской областной клинической больнице можем пересаживать до четырех органов одновременно: сердце, печень и две почки. В августе мы сделали именно такую серию операций, − рассказал руководитель Центра трансплантологии ЧОКБ Александр Полторак.

В Челябинской области уже пересадили 164 почки, провели 14 трансплантаций печени и 9 – сердца.

− Это девятая успешная операция. Недавно мы преодолели пятилетний рубеж выживаемости пациентов с трансплантацией сердца. Скоро наш первый пациент приедет на очередное обследование. Мы каждому из них уже как родственники: поддерживаем связь, контролируем состояние, − отмечает заведующий отделением кардиохирургии ЧОКБ Михаил Нуждин.

Врачи, благодаря которым все прошло успешно. Фото: Егор ИВЛЕВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Болит голова? Это может быть признаком высокого давления (Челябинские кардиологи объяснили, какое обследование необходимо пройти)

Четыре месяца ходила с трубками: в Челябинске женщине спасли печень с помощью сложной операции через проколы (В Челябинске женщине спасли печень с помощью сложной операции через проколы)

Раздавило мангалом: в Челябинске двухлетнему ребенку чудом спасли пальчики (В Челябинске двухлетнему ребенку спасли пальцы, которые почти отрубило мангалом)

На маленькие пальчики — более 100 швов: в Челябинске ребенку спасли руку, которую зажевало в беговую дорожку (В Челябинске ребенку спасли руку, которую зажевало в беговую дорожку)

Жаловалась на слабость и боли в мышцах: челябинские врачи выявили у девочки редкое генетическое заболевание (В Челябинске врачи выявили у девочки редкое генетическое заболевание Тея-Сакса)

В Челябинске юному лыжнику, перенесшему ковид, удалили часть легкого и опухоль (Так подростку помогли вернуться в спорт)

Челябинские онкологи удалили у беременной женщины 10-сантиметровую опухоль рядом с маткой (После этого пациентка родила здорового ребенка)

Поставили двойную заплатку на сердце: в Челябинске провели редкую открытую операцию на остановленном сердце (Челябинские врачи провели сложную открытую операцию на остановленном сердце)

Заболело в груди и прошиб холодный пот: внимательные коллеги помогли спасти мужчину с инфарктом в Челябинской области (За 10 лет смертность от инфарктов в Челябинской области снизилась в три раза)

Онкобольному челябинцу провели уникальную трансплантацию собственных клеток костного мозга, ему пришлось похудеть на 20 кг (Военному из Челябинска пересадили собственные клетки костного мозга)

«Загадала на Новый год»: челябинке с неизлечимой болезнью пересадили печень (В Челябинске врачи провели пересадку печени 47-летней медсестре)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.