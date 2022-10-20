«Нет выше той любви, которую ты положишь за други своя»: прихожане челябинских храмов собрали носки для солдат

Без подмоги вещи не занести Фото: Анна ВОЛКОВА

Коробки, большие пакеты и поменьше — в редакцию КП-Челябинск продолжают активно нести теплую помощь солдатам. На этот раз мы получили носки от неравнодушных прихожан храма Ксении Петербургской. Помощь крупная — заносили всей редакцией.

— Об акции узнали в СМИ наши кураторы. Вчера, на очередной службе мне поручили приехать к вам, привезти гуманитарную помощь, которую мы собрали. У меня, можно сказать, миссия автоволонтера, — рассказывает представитель социальной службы Анна, передавая коробки.

В одной из них — пожелания от воспитанников детского дома «Акварель»: поскорей вернуться домой живыми и здоровыми. Это центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, который находится под опекой храма Ксении Петербургской.

Письмо-треугольник — внутри детские пожелания солдату Фото: Анна ВОЛКОВА

Присоединились к акции и прихожане церкви Нечаянная Радость — принесли два пакета носков. Сбор проводили с помощью онлайн-чатов.

— У нас их несколько, в одном 100 человек, в другом 90, в третьем 80. И все собирали. Я прекрасно все понимаю. Ставлю себя на место мам, у меня есть сын. Я православный человек. Это заповедь любви к ближнему. Вот простое объяснение: нет выше той любви, которую ты положишь за други своя. Вот ради этого, — объясняет Анна, пересказывая строчки из Евангелия.

С благими намерениями продолжают идти в редакцию КП-Челябинск и другие южноуральцы. Бабушка Женя — так представилась одна из новых участниц акции — принесла сразу несколько пар теплых шерстяных носков. И прикрепила не менее теплое пожелание.

Бабушка Женя внимательна к деталям — даже указала размер Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

ЮЖНЫЙ УРАЛ – ФРОНТУ: КАК МОЖНО ПОМОЧЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ?

«Комсомольская правда-Челябинск» и розничная сеть киосков «Вечерний Челябинск» запустили акцию «Носки солдату». Их можно связать самим, а можно приобрести в магазине. Полный список адресов — по ссылке. Носки, казалось бы, вещь обыденная. Почему они так нужны на передовой, — читайте в нашем материале.

От чистого сердца южноуральцы делятся своими спальниками и туристическими ковриками. Прикрепляют теплые пожелания. Первую партию из 432 комплектов для мобилизованных отправили на этой недели из Челябинска. Часть вещей уже доставили и разгрузили в пункте боевого слаживания в Чебаркуле. Рассказываем, куда нести пенки и спальники.

За один день «Комсомолка» получила крупную партию помощи мобилизованным Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

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