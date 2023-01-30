Никто за него не брался: челябинский хирург спас пациента, пережившего три операции на сердце

Сейчас Андрей отдыхает в санатории в Челябинской области. Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии

Андрей из Череповца пережил три операции на сердце. Но аритмия вернулась и начала портить жизнь мужчине: приступы могли случиться в любой момент. Врачи только пожимали плечами – делать открытую операцию в четвертый раз было опасно. Прооперировать через проколы согласились челябинские хирурги.

Воспаление уничтожило сразу два клапана сердца

Андрей Соколов – высокий, голубоглазый и улыбчивый. Профессиональный футболист никогда не жаловался на здоровье. Но в 31 год заболел обычной простудой. Оказалось, это только начало и тревожные звоночки страшного диагноза:

− Ситуация повторилась через месяц, при этом ни насморка, ни кашля не было. Потом через три недели, через две, через неделю. На пальцах, у ногтей, высыпали гнойнички, и подскочила температура под 40. Обратился к врачам, выяснилось, что у меня – эндокардит, − вспоминает Андрей.

Воспаление внутренней оболочки сердца уничтожило сразу два клапана: митральный и аортальный. В 2000 году провели открытую операцию. Клапаны заменили на искусственные. Но лучше не становилось, около митрального клапана образовалась большая фистула − отверстие между сердечной тканью пациента и замененным клапаном. Пришлось снова заменить клапан. Это была уже вторая операция.

Но не последняя. В 2005 году вновь образовалась фистула – медики поступили заплатку. А потом целых 15 лет все было отлично. Андрей стал отцом, играл в футбол, ходил на работу − жил как все. А в 2020 начались приступы аритмии. С каждым разом они становились все сильнее.

− Аритмии выматывают − долбят и долбят. Это тяжело. Начался приступ, и сидишь, пытаешься его как-то купировать. Не понимаешь, когда он придет, из-за чего и когда отпустит, − объясняет Андрей.

На исследовании обнаружили очередную фистулу. Делать четвертую операцию на этом месте было рискованно – никто не хотел за это браться. Андрей искал, где такие операции делают эндоваскулярно, через проколы, был готов поехать куда угодно.

По запросу в поисковике попалась новость про операцию, проведенную в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске. Мужчина сразу написал в клинику. Как только пришел ответ, собрал документы, купил билеты и прилетел.

Во время операции попал не туда

Операцию проводили через проколы в коже. В четвертый раз делать открытую на одном и том же месте было бы опасно. Уже в операционной хирурги узнали, что искусственные клапаны у Андрея старого образца – открываются как канализационные люки. Одну часть двустворчатого клапана можно было отогнуть и пройти насквозь без вреда для пациента.

− В таких ситуациях я раньше не работал, и как он себя поведет, не представлял. Попробовал – вроде проскочил рядом с ушками: они расположены не симметрично, и одна часть более подвижна, чем другая, которую можно ненароком и заклинить. Провел проводник и катетер, настроился психологически, что все получится: пациент стабилен, давление держит, пульс в порядке. А потом в процессе поиска фистулы инструмент отсюда вылетел. Я стал прицеливаться, чтобы вернуться, а проводничок – раз и прошел рядом с клапаном, − рассказывает заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Сергей Пискунов.

Сергей Пискунов говорит, что это уникальный случай. Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии

Оказывается, рядом с аортальным клапаном была еще одна фистула. Из-за маленького размера, 1,5 мм в диаметре, ее не заметили во время исследований. Медик попал в нее случайно и решил воспользоваться ситуацией. Расширил малютку-фистулу, закрыл через нее большую, а на обратном пути и ее.

Операция длилась всего полтора часа. А уже через три дня Андрея выписали. Но после операции он не отправился домой, а задержался в южноуральском санатории: набраться сил и подышать свежим воздухом.

Это первый в России случай, когда одну фистулу закрыли через случайно найденную другую, заверил хирург Сергей Пискунов. Проводят такие операции в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии всем жителям России по полису ОМС.

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