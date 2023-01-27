Челябинский хирург спас пациентку из Оренбуржья, сердце которой захватил паразит

Операция была необычная. Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.

Сердечно-сосудистый хирург из Челябинска Владислав Аминов и его бывшая пациентка Эльвира Захарова стали героями документального проекта ТВ-3 «Врачи». Об истории спасения расскажут уже сегодня, 27 января, в 15.40.

Эта запутанная история началась с обычной простуды. Жительница Оренбургской области Эльвира Захарова думала, что простыла, и обратилась в областную клиническую больницу. Однако обследование показало новообразование в легких. Опухоль нужно было удалять.

Но кардиологи оказались против. На предоперационном осмотре специалист заподозрил жидкость в сердце – гидроперикард. Девушка могла просто не пережить операцию на легких.

— Чтобы узнать причину появления гидроперикарда, Эльвира обратилась в наш кардиоцентр. Специалист заподозрил, что внутри сердца Эльвиры не просто жидкость, а живой паразит! — рассказали в пресс-службе Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

Челябинские доктора удалили кисту с паразитами внутри. И вскоре пациентка уехала к себе домой. И уже через 10 лет вернулась в кардиоцентр, чтобы сняться в документальном проекте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жил с паразитом внутри пять лет: южноуральцу с редкой патологией пересадили новую печень

Худела, а живот не уходил: челябинка жила с опухолью весом 20 кг

Из сердца челябинской пенсионерки удалили опухоль размером с абрикос (подробнее)

Елена Малышева позвала в Москву челябинских врачей, спасших беременную с онкологией (подробнее) К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru