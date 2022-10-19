Первую партию вещей, сшитых женщинами-волонтерами, отправили из Челябинска на передовую

Для военных упаковали все самое необходимое Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Ну все, с Богом! Поехал наш груз к ребятам», – доносится вслед полному вещами грузовику. Четыре поддона весом более тонны отправили из Челябинска в Таганрог. Оттуда гуманитарная помощь попадет адресатам – солдатам на передовую.

Сейчас ценный груз уже в Самаре. По ходу движения водитель отправляет геолоакцию, делится свежей информацией с КП-Челябинск соорганизатор движения «Шьем нашим!» Галина Ермолаева.

– Изначально хотели отправить транспортной компанией. Но не получилось – кроме вещей, там медикаменты, к которым надо приложить чеки и сделать полную опись. А этого нет, ведь люди все приносили. Да и за каждый поддон брали по 8 тыс. рублей, – с отчаянием вспоминает попытки отправки Галина и потом радостно добавляет, – Нам очень повезло с людьми. На встрече в детском саду № 76 нам вызвалась помочь заведующая – нашла знакомых, которые были готовы отвезти наш груз на своей машине. Ни копейки с нас ребята не взяли.

В гуманитарную помощь вошли теплые вещи – кофты, кальсоны, балаклавы, снуды, стельки, носки. Две недели безвозмездно трудились швеи-волонтеры – больше 100 женщин со всей Челябинской области. На материалы ушло порядка 200 тысяч рублей. Деньги жертвовали южноуральцы. С их помощью была приобретена и отправлена большая партия носков, а также теплых стелек. Их изготовили рукодельницы из движения «Вяжем нашим».

Кроме вещей отправили продукты – крупы, сахар, консервы. Их собирали ученики 137-й школы Челябинска, жители города и области, сотрудники предприятий. Также активно помогал Петровский Дом культуры. Все это разбирали и сортировали по коробкам волонтеры движения около двух дней – по 2-3 человека по очереди. С упаковкой отшитых вещей со стороны вызвались помочь еще пять женщин.

Галина Ермолаева и Алена Гришанова основали движение «Шьем нашим!» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Машинки продолжают строчить на благо родины. Но есть острая необходимость в закройщицах. Часть швей пока без работы – ткань есть, а раскраивать некому. Изготовлены уже и раскройные столы, но поставить их некуда – в помещении, которые выделил под цех женщинам меценат, нет даже пола.

Но проблема решается. После недавно прошедшей пресс-конференции в «Комсомольской правде-Челябинск», наша редакция выступает связующим звеном между теми, кто оказывает помощь и теми, кто готов помочь волонтерам. Так, уже сегодня в будущий цех движения «Шьем нашим!» отправилась бригада строителей – оценить масштаб работ.

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