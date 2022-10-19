Дети узнали об этом из СМИ: депутат Госдумы из Челябинска Олег Колесников получил повестку и скоро отправится на фронт

Повестку Колесников забрал за несколько дней до отправления. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутат Госдумы из Челябинска Олег Колесников получил повестку. Отправиться за ленточку майор запаса захотел сам. КП-Челябинск прошла вместе с ним собеседование, медицинское обследование и получение повестки.

Из военкомата вышел с повесткой и довольный. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

САМОЕ ВАЖНОЕ БЫТЬ ТАМ, НА ФРОНТЕ

Из военного комиссариата Советского и Центрального районов Челябинска выходит мужчина с широкой улыбкой и... повесткой. Чаще тут все не так: либо повестка, либо улыбка. Но депутат Госдумы РФ Олег Колесников сам захотел пойти на фронт.

В конце сентября написал заявление. А жена, трое детей и двое внуков именно в тот момент и узнали о решении мужчины. В семье эту тему не обсуждали. А Олег не сомневался ни минуты – знал, семья поддержит.

− Так получилось, что никто об этом не говорил. Я написал заявление. Его разместили на сайтах Единой России и Государственной думы. После его заметила пресса. В течение суток мне позвонила вся родня. И в Арктике, и в Антарктике узнали, − рассказал депутат КП-Челябинск. − Конечно же, родные запереживали. Но согласились с тем, что выбор правильный.

Колесников уверен, что это долг каждого мужчины. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня у сына Олега Колесникова день рождения, ему исполняется 22 года. Парень оканчивает ЮУрГУ, туда же поступила его 18-летняя сестра. А вот старшая дочь Колесниковых уже окончила университет и родила двоих детей. Именно из-за родных депутат и отправляется за ленточку.

− Мне кажется, для любого мужчины высший долг – это защита семьи, защита родины. Мой дед в Великую Отечественную войну дошел до Берлина. Мой прадед – участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер. Поэтому для меня большая честь быть плечом к плечу с ребятами, которые сегодня защищают нашу родину. Мы должны этого врага победить на поле боя. Поэтому я считаю, что сегодня самое важное для мужчины быть там, на фронте, − отметил депутат Госдумы.

Приехал в свитере СССР. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У МЕНЯ ОТЛИЧНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

В военкомате Олег поговорил с военным комиссаром Советского и Центрального районов Челябинска Максимом Масловым. А после прошел медосмотр. С гордостью отметил, что в 54 года у него первая группа здоровья и хорошая физическая форма:

− Я год назад получил звание мастера спорта по айкидо. Один из первых в России. Я являюсь президентом федерации айкидо России. В прошлом году мне присвоили черный пояс, четвертый дан. Поэтому спортом я занимаюсь регулярно, у меня отличная физическая подготовка.

Сначала мобилизованных проверяет врач. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

− А оружием увлекаетесь?

− Оружия у меня нет в России. Но год назад президент Абхазии подарил именное боевое оружие. Но пока сюда его еще не привезли.

Оружием депутат пользоваться умеет – в студенческие годы служил почти два года. Его призвали как студента ЧПИ. Тогда молодой и неопытный парень даже успел получить воинское звание. Теперь он майор запаса.

− Первые шесть месяцев я проходил учебку в Елани. А там расположена Лисичанская дивизия. Свое название она получила, когда освобождала город Лисичанск (ЛНР). После служил в Польше. Я командир самоходной артиллерийской установки. Участвовал во всех походах. Потом демобилизовался. И уже потом учился четыре раза в министерстве обороны. Получал звания офицеров. Учился в академии генерального штаба ВС РФ. Поэтому считаю, что подготовился к тому, что будет происходить, − рассказывает депутат.

Для начала пообщался с военным комиссаром Советского и Центрального районов Челябинска Максимом Масловым. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Олег Колесников вместе с другими мобилизованными отправится на боевое слаживание в эту пятницу. Вещи уже подготовил – на всякий случай купил одежду, бронежилет и каску.

Депутат сам заполнил свою повестку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По повестке Олег Колесников уезжает в эту пятницу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Колесников - майор запаса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ранее добровольцем на фронт ушел еще один депутат Госдумы из Челябинска Олег Голиков. Он рассказал о военной подготовке и боевом слаживании и показал отъезд на фронт.

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