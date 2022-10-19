Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2022 12:10

Дети узнали об этом из СМИ: депутат Госдумы из Челябинска Олег Колесников получил повестку и скоро отправится на фронт

Депутат Госдумы из Челябинска Олег Колесников получил повестку
Дарья МАРКОВА
Повестку Колесников забрал за несколько дней до отправления.

Повестку Колесников забрал за несколько дней до отправления.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутат Госдумы из Челябинска Олег Колесников получил повестку. Отправиться за ленточку майор запаса захотел сам. КП-Челябинск прошла вместе с ним собеседование, медицинское обследование и получение повестки.

Из военкомата вышел с повесткой и довольный.

Из военкомата вышел с повесткой и довольный.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

САМОЕ ВАЖНОЕ БЫТЬ ТАМ, НА ФРОНТЕ

Из военного комиссариата Советского и Центрального районов Челябинска выходит мужчина с широкой улыбкой и... повесткой. Чаще тут все не так: либо повестка, либо улыбка. Но депутат Госдумы РФ Олег Колесников сам захотел пойти на фронт.

В конце сентября написал заявление. А жена, трое детей и двое внуков именно в тот момент и узнали о решении мужчины. В семье эту тему не обсуждали. А Олег не сомневался ни минуты – знал, семья поддержит.

− Так получилось, что никто об этом не говорил. Я написал заявление. Его разместили на сайтах Единой России и Государственной думы. После его заметила пресса. В течение суток мне позвонила вся родня. И в Арктике, и в Антарктике узнали, − рассказал депутат КП-Челябинск. − Конечно же, родные запереживали. Но согласились с тем, что выбор правильный.

Колесников уверен, что это долг каждого мужчины.

Колесников уверен, что это долг каждого мужчины.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня у сына Олега Колесникова день рождения, ему исполняется 22 года. Парень оканчивает ЮУрГУ, туда же поступила его 18-летняя сестра. А вот старшая дочь Колесниковых уже окончила университет и родила двоих детей. Именно из-за родных депутат и отправляется за ленточку.

− Мне кажется, для любого мужчины высший долг – это защита семьи, защита родины. Мой дед в Великую Отечественную войну дошел до Берлина. Мой прадед – участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер. Поэтому для меня большая честь быть плечом к плечу с ребятами, которые сегодня защищают нашу родину. Мы должны этого врага победить на поле боя. Поэтому я считаю, что сегодня самое важное для мужчины быть там, на фронте, − отметил депутат Госдумы.

Приехал в свитере СССР.

Приехал в свитере СССР.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У МЕНЯ ОТЛИЧНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

В военкомате Олег поговорил с военным комиссаром Советского и Центрального районов Челябинска Максимом Масловым. А после прошел медосмотр. С гордостью отметил, что в 54 года у него первая группа здоровья и хорошая физическая форма:

− Я год назад получил звание мастера спорта по айкидо. Один из первых в России. Я являюсь президентом федерации айкидо России. В прошлом году мне присвоили черный пояс, четвертый дан. Поэтому спортом я занимаюсь регулярно, у меня отличная физическая подготовка.

Сначала мобилизованных проверяет врач.

Сначала мобилизованных проверяет врач.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

− А оружием увлекаетесь?

− Оружия у меня нет в России. Но год назад президент Абхазии подарил именное боевое оружие. Но пока сюда его еще не привезли.

Оружием депутат пользоваться умеет – в студенческие годы служил почти два года. Его призвали как студента ЧПИ. Тогда молодой и неопытный парень даже успел получить воинское звание. Теперь он майор запаса.

− Первые шесть месяцев я проходил учебку в Елани. А там расположена Лисичанская дивизия. Свое название она получила, когда освобождала город Лисичанск (ЛНР). После служил в Польше. Я командир самоходной артиллерийской установки. Участвовал во всех походах. Потом демобилизовался. И уже потом учился четыре раза в министерстве обороны. Получал звания офицеров. Учился в академии генерального штаба ВС РФ. Поэтому считаю, что подготовился к тому, что будет происходить, − рассказывает депутат.

Для начала пообщался с военным комиссаром Советского и Центрального районов Челябинска Максимом Масловым.

Для начала пообщался с военным комиссаром Советского и Центрального районов Челябинска Максимом Масловым.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Олег Колесников вместе с другими мобилизованными отправится на боевое слаживание в эту пятницу. Вещи уже подготовил – на всякий случай купил одежду, бронежилет и каску.

Депутат сам заполнил свою повестку.

Депутат сам заполнил свою повестку.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По повестке Олег Колесников уезжает в эту пятницу.

По повестке Олег Колесников уезжает в эту пятницу.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Колесников - майор запаса.

Колесников - майор запаса.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ранее добровольцем на фронт ушел еще один депутат Госдумы из Челябинска Олег Голиков. Он рассказал о военной подготовке и боевом слаживании и показал отъезд на фронт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯЧастичная мобилизация в России