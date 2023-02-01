Жизнь с чужим сердцем: что чувствует челябинец, которому пересадили донорский «мотор»

Скоро Рустам отправится домой. Фото: Дарья МАРКОВА

Предыдущее сердце Рустама Галина перестало справляться со своей работой, его время от времени «оживлял» кардиостимулятор, но жить было тяжело. Теперь мужчина может много ходить, смеяться и слышать, как спокойно бьется в его груди чужое сердце.

Кардиостимулятор оживлял три раза

Рустам Галин всю жизнь проработал сварщиком и вместе с красавицей женой воспитал двух сыновей. Впереди маячили счастливая пенсия, поездки в сад и рыбалка с внуками. Но вся жизнь мужчины перевернулась в один день – случился инфаркт. Как сказали врачи, уже второй. Первый Рустам пережил на ногах и даже не заметил.

Так в 2018 году начались бесконечные попытки спасти отказывающее сердце. Сначала Рустама привезли в Челябинскую областную клиническую больницу. Провели шунтирование, но операцию отложили:

− Сказали, что не вытянут меня, и отправили в федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. В одной операции было шесть разных вмешательств! – вспоминает Рустам.

Некоторые непроизносимые названия он запомнил до сих пор. Только ему все это не помогло.

Четыре года врачи бились за сердце мужчины. Но ничего не работало. Из-за сильной одышки Рустам не мог даже дойти до туалета, а в дороге до магазина приходилось останавливаться через каждые 10 шагов. Ноги отекали, сердце сдавало.

− У меня стоял кардиостимулятор. Я три раза терял сознание, падал, а он оживлял меня, − рассказал журналисту КП-Челябинск Рустам.

Рустаму нужно буде соблюдать режим и предписания врачей. Фото: Дарья МАРКОВА

Снились странные сны

Летом 2022 года врачи федерального центра сердечно-сосудистой хирургии поняли, что не справятся. Это сердце уже нельзя заставить работать как прежде, нужна пересадка. Такие операции на Южном Урале делают только в областной больнице.

− Сказали, что нужно вставать в очередь, мое сердце – все! Сразу согласился. Лег сюда 11 июля, а прооперировали 11 января. Все это время отвратительно себя чувствовал, − объясняет Рустам.

Мужчина не сдавался – ведь ему всего 60 лет, еще жить и жить! И вот однажды у Рустама появился шанс на спасение. 11 января появилось донорское сердце. С его владельцем что-то случилось, врачи об этом не говорят, а вот сердце смогло продолжить жить.

Это уже не первая операция на сердце Рустама. Фото: Дарья МАРКОВА

− Нас двое пациентов на одно сердце было. Я подошел больше. У меня огромная благодарность к донору, теперь есть возможность жить дальше, − улыбается мужчина.

− А было что-то странное после пересадки: сны или вкусы поменялись? – не удерживаюсь от вопроса.

− В реанимации снились странные сны. Как будто задыхался в дыму и пытался рукой от него закрыться. Никогда такого не было. Родным сказал, а они говорят, что заморачиваюсь.

Сегодня, 1 февраля, Рустама выписывают. Скоро за ним приедет брат. А дома мужчину с нетерпением ждут жена, два сына и малютка-внук.

− Теперь дышать можно. Но еще не осознаю, что все уже хорошо, что дальше буду жить с новым сердцем.

Пациент непростой

Операция была непростой и для анестезиологов, и для кардиохирургов. Большую роль играло то, что «вынуть» прооперированное сердце сложнее, чем обычное.

− Пациент непростой. В 2018 году он перенес обширный инфаркт миокарда: сократительная способность сердца прогрессивно снижалась. В 2019 году пациенту выполнено стентирование коронарных артерий, чтобы улучшить кровоток. К сожалению, значительного улучшения не произошло. Сделали пластику клапана и левого желудочка. Тем не менее, заболевание взяло верх, − объясняет заведующий кардиохирургическим отделением Челябинской областной клинической больницы Михаил Нуждин.

Заведующий кардиохирургическим отделением Челябинской областной клинической больницы Михаил Нуждин Фото: Дарья МАРКОВА

Вместо трех-четырех часов операция длилась шесть. Но и врачи, и пациент результатом довольны. Рустам уже прошел курс терапии и серию биопсии. Новое сердце прижилось. Но с областной больницей он не прощается, нужно будет регулярно проверяться.

− Теперь ему необходимо принимать препараты, соблюдать режим и предписания, чтобы минимизировать риск осложнений на амбулаторном этапе, − добавляет Михаил Нуждин.

Это десятая пересадка донорского сердца в Челябинской областной больнице. С момента первой прошло уже пять лет! Пациент здоров, скоро приедет на очередное обследование.

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