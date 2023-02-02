Отчим душил, а мать просто смотрела: вскрылись жуткие подробности убийства 19-летней девушки

Сейчас мужчина сидит в СИЗО и ждет суда за убийство девушки. Фото: «Мужское / Женское» / Первый канал

История убийства 19-летней девушки, которое случилось еще 31 июля 2022 года в Челябинске, обросла жуткими подробностями. Мать погибшей Виктории пришла на передачу «Мужское / Женское» на Первом канале, чтобы рассказать свою версию событий. Женщину обвиняют в причастности к преступлению — следствие считает, что она держала руки собственной дочери, когда отчим ее душил. После этого тело погибшей выбросили в мусорный контейнер, а нашли его лишь через четыре дня.

ОТЧИМ ДУШИТ, А МАТЬ НА ДИВАНЕ СИДИТ

В студии оказались соседки семьи, в которой произошло убийство. По их словам, Елена (мать девушки) показывала следователям на манекене, как держала руки.

— После этого тело завернули в пододеяльник и вынесли на помойку. Они просто выкинули его в контейнер, — утверждает соседка Лариса.

— Они что, абсолютные идиоты? — удивился ведущий программы Александр Гордон.

Но сама мать отрицает такие обвинения. Елена заявила, что Вика примерно полтора месяца не жила с ними, и в тот день вернулась за оставшимися вещами. Женщина попыталась поговорить с дочерью, убеждала ее не бросать учебу — Вика хотела отчислиться и устроиться на работу. Потом Елена спросила, почему она ушла из дома, и в этот момент сзади на девушку накинулся отчим Александр. Он начал ее душить.

— Я хотела помочь ей, но у меня не получилось. Он на меня наорал: «Если сейчас рыпнешься — ляжешь рядом». И я на диван обратно села. Он повалил ее на пол, сел сверху душить. Заставил меня за рукав ее подержать, я сказала «нет», взяла и отпустила просто. За руки я ее не брала, — утверждает Елена.

Елена отрицает свою причастность к убийству дочери. Фото: «Мужское / Женское» / Первый канал

Когда отчим слез с девушки, она захрипела. Тогда мужчина взял удлинитель и снова принялся душить Вику: чтобы наверняка.

— Александр убил Вику, но я-то ее не убивала. Почему меня обвиняют тоже в этом всем? — задается вопросом Елена.

— Теперь послушай меня, чудовище, — резко ответил Гордон. — Что бы ты ни несла здесь на всю страну, нет ни одного человека и не будет с той стороны экрана, который проявил бы к тебе хоть каплю доверия и сочувствия.

ЗА ЧТО УБИЛИ ВИКУ?

Елена добавила, что не помогала своему сожителю уносить тело на помойку. По словам женщины, она просто «открыла калитку». Тело Вики лежало в контейнере четыре дня — мать как раз ходила мимо него на работу. Заявлять в полицию об убийстве она не спешила, Елена лишь сообщила, что ее дочь пропала. Женщина говорит, что просто боялась Александра, якобы он угрожал «вырезать всю семью», если она проболтается.

Кстати, Александр и Елена нашли друг друга на сайте знакомств. За плечами у мужчины было несколько судимостей за кражи, однако, преградой для отношений это не стало. Сначала все было хорошо, но за несколько месяцев до убийства он «буквально с цепи сорвался». Нигде не работал и периодически избивал Елену.

Но почему он накинулся на Вику? Соседи предполагают, что мужчина часто приставал к девушке — Елена им якобы жаловалась на это и ревновала. Вероятно, причиной ухода из дома Вика хотела назвать отчима, и поэтому он набросился на нее. В тот момент Александр был пьян, а Елена — «болела» с похмелья. Защитить свою дочь она попросту испугалась.

— Если бы сдохли вы, это было бы гораздо лучше. Потому что этот ублюдок, с которым вы жили, это был ваш выбор, а не выбор вашей дочки, — заявила ведущая Юлия Барановская.

Александр нашел Елену на сайте знакомств. Фото: «Мужское / Женское» / Первый канал

ДЕРЖАЛА РУКИ ИЛИ ВСЕ-ТАКИ НЕТ?

Когда убийство все-таки вскрылось, мужчину заключили под стражу, Елена сначала проходила как свидетель. Но потом следствие сделало из нее соучастницу. Примечательно, что у женщины есть еще и 8-летняя дочь. И на протяжении двух с половиной месяцев после трагедии она продолжала жить с материю. Опека зашевелилась лишь в октябре.

— Сигнал о том, что там находится малолетний ребенок, в органы опеки не поступал. Сигнал пришел позже, вот как пришел, так мы и отработали, — рассказала председатель Комитета социальной политики Челябинска Лариса Мошкова.

Перед съемками программы Елена прошла детектор лжи. По словам эксперта, полиграф показал, что она все-таки не держала руки своей дочери и не помогала сожителю расправиться с ней.

— Ее можно обвинить только в двух вещах: в бездействии и в том, что она не сообщила о преступлении в полицию, — заключил эксперт.

Выпуском шоу заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он уже поручил провести проверку и доложить ему о результатах. Все ведет к тому, что мать все-таки перестанут считать соучастницей преступления. Уголовное дело сейчас находится в суде, обвиняемый Александр признает свою вину и заявляет, что делал все самостоятельно, без участия Елены.

Напомним, жуткое убийство случилось 31 июля 2022 года, но вскрылось лишь 4 августа. Рабочие нашли тело погибшей на перерабатывающем заводе, куда его привезли вместе с мусором. Следователи быстро отыскали подозреваемого, которым оказался 39-летний отчим. Против него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и закрыли в СИЗО. Сейчас он ждет суда.

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