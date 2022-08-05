Стало известно, что предшествовало убийству 19-летней челябинки ее отчимом

Тело увидели только на заводе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жуткое убийство напугало челябинцев. Утром 4 августа рабочие нашли тело 19-летней девушки на мусороперерабатывающем заводе. Его привезли вместе с мусором с улицы Автодорожной Ленинского района. По горячим следам был задержан 39-летний отчим убитой.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», мужчина укорял приемную дочь в том, что она слишком много гуляет с парнями. Во время ссоры он задушил девушку, потом завернул в одеяло и выбросил на ближайшую мусорную площадку.

Девушку почти сразу опознали. По горячим следам преступление раскрыли сотрудники уголовного розыска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»), — рассказал и. о. старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации Скорик Александр Сергеевич

Как пишет, «Уральский меридиан» мужчина сознался в убийстве. Скоро подозреваемому изберут меру пресечения, скорее всего заключат под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Челябинске судили отчима, который облил кипятком двухлетнего ребенка. Малыш мучительно умирал два дня. До этого мужчина неоднократно бил ребенка и супругу, даже когда она была беременна.

Фотомодель из Челябинска Полина Степкина призналась, что отец много лет избивал и унижал ее, пока та не сбежала из дома. Дело дошло до суда, но мужчина избежал наказания.

В Уйском районе мужчина избил дочку сожительницы из-за ее плачу. В отношении отчима возбудили уголовное дело, но от семьи не изолировали. После мужчина вновь накинулся на девочку и задушил ее. Убийцу приговорили к 17 годам заключения.

Избавиться от тела, выбросив его на мусорку, пытались трое жителей Троицка. Они насмерть забили собутыльника, а после завернули в ковер и вынесли на мусорную площадку, присыпав отходами.

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