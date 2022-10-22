Легендарный легкоатлет из Челябинска Леонид Мосеев отметил 70-летие марафонским забегом

По сложившейся традиции, круглые даты Леонид Николаевич отмечает в кругу друзей и близких по-спортивному Фото: Алексей МИКУШИН

Один из самых легендарных и титулованных марафонцев страны многократный победитель чемпионатов СССР, матчей СССР — США, чемпион Кубка Европы, участник Олимпийских игр 1976 и 1980 года, Почетный гражданин Челябинска Леонид Мосеев 21 октября отметил 70-летний юбилей. По сложившейся традиции такие круглые даты Леонид Николаевич отмечает в кругу друзей и близких по-спортивному. В этот раз юбиляр с утра собрал на муниципальной лыжной базе друзей, которые пробежали в его честь символическую марафонскую дистанцию порядка пяти километров.

«70-летие Марафонца с большой буквы в плане цифр у меня почему-то ассоциируется с непостижимыми темповыми 70-километровыми тренировками, которые пару раз проводил, наверное, только один человек в стране — Мосеев. Да что в стране, скорее всего, на такие тренировки не отваживался ни один марафонец в мире», — поздравил в своем посте Леонида Николаевич автор книги «Мосеев. Победитель или побежденный» Борис Прокопьев.

Леонид Мосеев с книгой Бориса Прокопьева «Победитель или побежденный» Фото: Алексей МИКУШИН

— Настроение бодрое, боевое. Заряжаюсь энергией от детей, молодежи, от тренеров. Ведь я постоянно работаю в судейских бригадах на самых различных соревнованиях. Хожу пешком, делаю зарядку. Спасибо, что меня не забывают. Организуют такие спортивные праздники в честь юбилея. Меня радует, что воспитанники наших спортивных школ одни из лучших в стране. И взрослые спортсмены тоже всегда в лидерах и в России и в мире. Они берут пример с лучших. Хочу выразить благодарность и тренерам, которые воспитывают чемпионов, призеров, и тех, кто связал свою жизнь со спортом, — поблагодарил всех за поздравления Леонид Николаевич.

Кстати, в Челябинске спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике № 2 носит имя Мосеева. А на фасаде здания школы недавно появилось граффити с яркой фотографии его финиша на Спартакиаде народов СССР.

В прошлом году граффитисты увековечили фотофиниш Леонида Мосеева. Фото: администрация Челябинска

В одной из публикаций КП-Челябинск подробно рассказывала о жизни, спортивной и тренерской карьере Леонида Николаевича Мосеева. О том, что он родился в многодетной семье (семеро детей) в поселке Метлино, что под Озерском. С раннего детства работал на огороде и в поле, собирая урожай, начал тренироваться на деревенской улице, а мама стояла с будильником и засекала время его забегов. Как в сложное время голодал во время учебы в вузе, во времена дефицита делал беговые кроссовки из шиповок, наматывал километры в обычных кедах и фуфайке в 25-градусный мороз, о его успехах на международных стартах, олимпийских эмоциях и сегодняшней жизни…

«Комсомольская правда-Челябинск» присоединяется к поздравлениям в адрес легендарного марафонца, уважаемого спортсмена, тренера, специалиста спортивной отрасли. Желаем новых круглых дат, крепкого здоровья и такого же нескончаемого позитива и оптимизма. Пусть вас окружают любящие и преданные люди, а душа остается такой же молодой!

Леонид Мосеев — чемпион Европы, участник двух Олимпиад, 15-кратный победителя чемпионатов СССР, трехкратный победитель матчей СССР — США

ДОСЬЕ «КП»

Леонид Николаевич Мосеев. Родился 21 октября 1952 года в деревне Метлино, недалеко от Озерска. Призер и победитель чемпионатов СССР, Спартакиад народов СССР, трехкратный победитель матчей СССР — США (стайерские дистанции, марафон). Победитель и призер Всемирной универсиады, Кубка Европы (5000, 10000 метров), призер чемпионата мира по кроссу. Участник Олимпийских игр 1976 и 1980 года (7 и 5 места). В Челябинске СШОР № 2 носит имя Л. Н. Мосеева. Леонид Мосеев — единственный на сегодня спортсмен из Челябинской области, участвующий в знаменитой Олимпиаде-80.

Личные рекорды: 1500 м — 3:45.5 (1975), 3000 м — 7:55.9, 5000 м — 13:34.7, 10 000 м — 28:00.9 (все-1978), марафон — 2:11:57 (1977).

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