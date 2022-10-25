«Это был самый любимый ребенок»: троичанину в 8 раз увеличили срок за смертельное ранение дочери

Рамиз Асфандияров присутствовал в суде по видеосвязи Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Во вторник, 25 октября, Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию по делу троичанина Рамиза Асфандиярова, который бросился с ножом на гражданскую жену и смертельно ранил их общую двухгодовалую дочь. Ранее Троицкий городской суд приговорил его к 1,5 годам. Столь мягкое наказание шокировало общественность.

Итог: 12 лет колонии строгого режима, что в 8 раз больше первоначального наказания. Репортаж из зала суда — в нашем материале.

ДОВОДЫ НЕУБЕДИТЕЛЬНЫ?

— Хорошо ли все слышно и видно? — уточняет в начале заседания судья у 32-летнего осужденного. Он участвует в заседании удаленно — посредством видеосвязи. Ответ из мест заключения через экран утвердительный — связь хорошая.

Но дальше согласия не было. В начале заседания Асфандияров и его адвокат выступили против присутствия журналистов, но судья им отказал. Мать ребенка Виктория Мурыгина отказалась присутствовать на заседании.

— Я скажу одно: у меня не было умысла. Это был самый любимый ребенок, самый маленький... девочка. Самая долгожданная в нашей семье. Умысла на убийство у меня не было никакого. Состояние алкогольного опьянения, состояние аффекта — да. Я схватил нож, хотел пригрозить жене. Получилась роковая ошибка — пострадал мой ребенок, — заявил Асфандияров.

После он также добавил, что в тот момент в комнате было темно и не видел ребенка на руках у Виктории.

Прокурор настаивала, что доводы Асфандиярова расходятся с обстоятельствами Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Для объективности гособвинение ходатайствовало о допросе в качестве свидетелей фельдшера скорой, который первым оказывал помощь пострадавшей девочке, а также врачей больницы Троицка, впоследствии проводивших операцию. Цель — оценить своевременность и качество помощи медиков. Хотела сторона обвинения заслушать и судмедэксперта, выдавшего заключение о причинах смерти девочки.

Все они в здании троицкого городского суда ожидали выхода по видеосвязи. Не дождались —посовещавшись, коллегия судей ходатайство отклонила.

Старший прокурор апелляционного отдела прокуратуры Челябинской области Вероника Маринина заявила, что приговор первой инстанции слишком мягкий, действия осужденного были необоснованно переквалифицированы. Его доводы расходятся с обстоятельствами, настаивала представитель гособвинения.

— Из показаний потерпевшей и свидетелей следует, что Асфандияров действовал решительно, агрессивно. Вооружившись ножом, нанес резкий сильный целенаправленный удар в сторону Мурыгиной, на руках у которой находилась малолетняя дочь. При этом, первый удар Асфандияров не смог нанести потому что свидетель Гирина активно воспрепятствовала этому, попыталась выхватить у него нож. Асфандиярова это не остановило. Он оттолкнул Гирину и резко с замахом нанес удар в Мурыгину и ребенка, находившегося у нее на руках, — рассказала прокурор. — Нанося данный удар, Асфандиряров видел на руках ребенка.

Защитник троичанина Елена Цыпина — член адвокатской палаты Челябинской области — парировала обвинению:

— Из заключения судмедэкспертизы видно, что удар фактически проходил по касательной. Асфандиряров не имел целенаправленный умысел ударить под колено ребенку. Он был желанным в семье. Мать ребенка говорила, что отец всегда относился с любовью к девочке, всегда играл с ней. Его коллега по работе пояснила, что мужчина часто показывал на работе фотографии дочери. Свидетель ссоры Гирина рассказала, что после удара ножом Асфандиряров резко испугался, заплакал. Пытался помочь дочери, но сожительница его отталкивала.

НАКАЗАНИЕ — УЖЕСТОЧИТЬ

Прения сторон завершены. Осужденному дали последнее слово. Лейтмотив один — злого умысла не было. Судьи стороны выслушали и удалились в совещательную комнату. Минут 20 на совещание — и приговор оглашен. Решение первой инстанции отменяется. По сумме трех статей назначается новое наказание — общий режим заменяют строгим. Срок — увеличивают в 8 раз.

— По результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора, Челябинским областным судом мужчина признан виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — конкретизировали статьи в Следственном управлении СК России по Челябинской области.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Трагедия случилась в начале феврале. В одном из домов Троицка во время ссоры пьяный Рамиз Асфандияров бросился с ножом на сожительницу. Та держала на руках двухлетнюю дочь. В итоге отец случайно ранил ребенка под коленку и рассек ей артерию. Девочку увезли в больницу, но спасти не смогли – она скончалась от обильной кровопотери.

Троичанина задержали и отправили в СИЗО. Выяснилось, что он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. И даже совершал тяжкие преступления. Кроме того, на момент преступления у него была непогашенная судимость.

Совместное фото — еще не осужденный Рамиз с сожительницей Фото: соцсети

Как первая инстанция Троицкий городской суд вынес более мягкий приговор – назначил полтора года лишения свободы в колонии общего режима. Ссылаясь на отсутствие у обвиняемого умысла навредить ребенку, адвокат добился, чтобы дело переквалифицировали по ч.1 ст. 109 УК РФ и ч.1 ст. 119 УК РФ – причинение смерти по неосторожности и угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.

Изначально гособвинение просило для Асфандиярова куда более серьезное наказание – 12 лет колонии строгого режима. Мужчине вменяли покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Следственный комитет на самом верхнем уровне с решением суда не согласился. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от южноуральских следователей доклад о расследовании, а также заявил о необходимости обжаловать столь мягкий приговор и поручил Главному следственному управлению СК России подготовить документы для обращения к Генеральному прокурору России.

Помимо погибшей девочки, у семьи еще трое детей. Как неблагополучная она не числилась.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru