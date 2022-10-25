Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 28 октября 2022: последние данные на сегодня

Информация о количестве заболевших обновляется ежедневно Фото: Валентина ВАГАНОВА

Министерство здравоохранения Челябинской области каждый день публикует ковидную сводку. В последние дни прирост заболевших зафиксировался на отметке в 200 человек. «Комсомольская правда» ежедневно делится последними данными по коронавирусу в Челябинской области.

28 октября

Подтверждено +187 новых случаев, из них 10 школьников. Всего с начала пандемии 390 039 заболевших.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровление 642 человека. Всего 377 233 человека победили ковид. На лечении остаются 3 426 пациента. За прошедшие сутки умерли 5 человек.

27 октября

За прошедшие сутки +199 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников - 11. Всего 389 852 случая заболевания COVID-19.

Выздоровевших 361 человек. Всего 376 591 пациентов выздоровели и выписаны. Больных COVID-19 - 3 886 человек.

За прошедшие сутки умерли 4 человека.

26 октября

В Челябинской области зарегистрировали 203 новых случая коронавируса — на два меньше, чем накануне. При этом среди новых заболевших 9 школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 26 октября, лечиться от коронавируса продолжают 4 052 жителя Челябинской области. За сутки от ковидной пневмонии умерли 5 человек. Уже 389 653 официально подтвержденных случая коронавируса насчитали в регионе за все время с начала пандемии.

25 октября 2022

Коронавирусом в Челябинской области заболели 205 человек. На лечении 4 313, при этом 253 уже выписались. За прошедшие сутки умерли три человека.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 389 450 случаев заболевания, из них 375 771 человек — выздоровели и выписались. Не удалось спасти 9 323 человека, сообщает сайт коронавирус74.рф.

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