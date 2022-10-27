Ипотека на новых условиях: как изменилась программа рефинансирования в Челябинске

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Платить по ипотеке меньше, удобнее и получить больше выгод — теперь это реально. Сбер в Челябинске улучшил условия рефинансирования жилищных займов других банков. Если ваш кредит оказался «нерентабельным» (например, вы бросились в пучину займа весной, на пике ставок), самое время сменить его условия. Только за январь – сентябрь этого года челябинцы подали 410 заявок на рефинансирование. Разбираемся, что это такое, с экспертами Домклик.

ЧТО ТАКОЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

Рефинансирование ипотеки — это, проще говоря, переоформление займа в другом банке. Услуга не раз спасала заемщиков, которые купили квартиру под высокий процент в периоды роста ключевой ставки ЦБ (на нее ориентируются банки, выставляя условия по займам). Последний раз, когда ставка скакнула до 20 процентных пунктов, — в феврале 2022 года — ряд банков поменяли условия даже по уже одобренным кредитам. И южноуральцам, которые на тот момент успели подобрать подходящее жилье и не захотели ждать, пришлось на них согласиться. Сейчас ключевая ставка упала до 7,5 процента, а вместе с ней изменилась и средневзвешенная ставка по жилищным кредитам: в конце сентября она составила около 10,5 процента.

Как мы уже писали выше, рефинансирование сродни оформлению ипотеки заново. Заемщику потребуется снова проводить оценку объекта недвижимости, перерегистрировать залог, оформлять страховку. Но плюс в том, что многие манипуляции можно сделать дистанционно — онлайн через сервис Домклик.

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Там же можно подобрать подходящую программу Сбера, узнать, есть ли дополнительная скидка на ставку, заказать отчет об оценке. В банк нужно будет прийти один раз — для подписания кредитного договора.

УСЛОВИЯ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ В СБЕРЕ

На сегодняшний день Сбербанк предлагает рефинансирование в Челябинске по ставке от 5,7%. Неоспоримое преимущество программы — это то, что можно вместе с ипотекой рефинансировать и другие кредиты и кредитные карты (ставки по которым всегда выше ипотечных). То есть все ваши кредитные обязательства будут объединены в один платеж под комфортный процент. В итоге меньше будут переплата и общие расходы.

А при желании можно дополнительно — прямо в рамках рефинансирования — получить деньги на личные нужды (например, на ремонт в купленной квартире).

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Кстати, здесь тоже произошли важные изменения. С 12 сентября 2022 года сумма кредитования на личные цели выросла с миллиона до 2,5 млн рублей. Эти средства можно использовать на свое усмотрение.

Что важно учитывать при рефинансировании ипотеки? Что это, по сути, будет новый кредит. А значит в первое время существенную часть ваших платежей будут составлять проценты, как это обычно бывает на старте жилищного займа. Так что, чем свежее ваша «невыгодная» ипотека — тем выгоднее поскорее ее рефинансировать. А вот через десять лет выплат по кредиту, когда вы, по сути, гасите уже основной долг, — возвращаться к выплате процентов, пусть и по более низкой ставке, может оказаться не так выгодно и интересно. Словом, не забудьте все как следует просчитать.

Как напомнил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев, новые условия рефинансирования распространяются только на заявки, принятые с 12 сентября текущего года, чтобы перейти на них по ранее принятым и одобренным заявкам, нужно связаться с менеджером.

- Наши ставки — одни из самых низких на рынке ипотеки, а теперь мы выдаем жилищные кредиты на еще более выгодных условиях. Изменения при выдаче ряда ипотечных продуктов значительно экономят средства и время клиента, - считает Николай Васев.

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